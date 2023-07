Quarentena de astronautas da missão lunar Apollo 11 foi encenação, diz análise de arquivos

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Quando os astronautas da Apollo 11 foram à Lua em julho de 1969, a Nasa se preocupou com a segurança deles durante o complexo voo. A agência também estava preocupada com o que os viajantes espaciais poderiam trazer de volta com eles.

A partir da esquerda, Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin em quarentena, falando com o presidente Richard Nixon depois que voltaram da lua em 1969. Foto: Nasa via The New York Times

Durante anos antes da Apollo 11, as autoridades estavam preocupadas com a possibilidade de a Lua abrigar microorganismos. E se os micróbios lunares sobrevivessem à viagem de volta e causassem febre lunar na Terra?

Para administrar essa possibilidade, a Nasa planejou colocar em quarentena as pessoas, instrumentos, amostras e veículos espaciais que entraram em contato com o material lunar.

Mas em um artigo publicado na revista de história da ciência Isis, Dagomar Degroot, historiador ambiental da Universidade de Georgetown, demonstra que esses esforços de “proteção planetária” foram inadequados, em um grau não amplamente conhecido antes.

“O protocolo de quarentena parecia um sucesso”, conclui Degroot no estudo, “apenas porque não foi necessário”.

O trabalho de arquivo de Degroot também mostra que os funcionários da Nasa sabiam que os germes lunares poderiam representar uma ameaça existencial (embora de baixa probabilidade) e que sua quarentena lunar provavelmente não manteria a Terra segura se tal ameaça existisse. Eles exageraram em sua capacidade de neutralizar essa ameaça de qualquer maneira.

Continua após a publicidade

Essa narrativa da Era Espacial, afirma o artigo de Degroot, é um exemplo da tendência em projetos científicos de minimizar os riscos existenciais, que são improváveis e difíceis de lidar, em favor de se concentrar em problemas menores e mais prováveis. Também oferece lições úteis à medida que a Nasa e outras agências espaciais se preparam para coletar amostras de Marte e de outros mundos do sistema solar para estudo na Terra.

Os astronautas da Apollo 11 esperando por um helicóptero de seu bote salva-vidas. Foto: Nasa via The New York Times

Na década de 1960, ninguém sabia se havia vida na Lua. Mas os cientistas estavam preocupados o suficiente para que a Academia Nacional de Ciências realizasse uma conferência de alto nível em 1964 para discutir a contaminação Lua-Terra. “Eles concordaram que o risco era real e que as consequências poderiam ser profundas”, disse Degroot.

Os cientistas também concordaram que a quarentena para qualquer coisa que voltasse da Lua era necessária e ao mesmo tempo inútil: os humanos provavelmente não conseguiriam conter uma ameaça microscópica. O melhor que os terráqueos podiam fazer era retardar a liberação dos micróbios até que os cientistas desenvolvessem uma contramedida.

Apesar dessas conclusões, a Nasa afirmou publicamente que poderia proteger o planeta. Gastou dezenas de milhões de dólares em uma sofisticada instalação de quarentena, o Laboratório de Recepção Lunar. “Mas, apesar de toda essa bela complexidade, houve erros básicos e fundamentais”, disse Degroot.

Os funcionários da Nasa estavam bem cientes de que o laboratório não era perfeito. O artigo de Degroot detalha muitas das descobertas de inspeções e testes que revelaram caixas de luvas e autoclaves esterilizantes que racharam, vazaram ou ficaram inundadas.

Nas semanas após o retorno da tripulação da Apollo 11, 24 trabalhadores foram expostos ao material lunar do qual a infraestrutura da instalação deveria protegê-los; eles tiveram que ficar em quarentena. As falhas de contenção foram “amplamente escondidas do público”, escreveu Degroot.

Continua após a publicidade

Procedimentos de emergência para o laboratório - como o que fazer em caso de incêndio ou problemas médicos - também envolviam quebrar o isolamento.

Oficiais de controle de quarentena entregando a primeira das caixas de amostra da Apollo 11 no Laboratório de Recepção Lunar. Foto: Nasa via The New York Times

“Isso acabou sendo um exemplo de teatro de segurança de proteção planetária”, disse Jordan Bimm, historiador da ciência da Universidade de Chicago, que não esteve envolvido na pesquisa de Degroot.

O próprio retorno dos astronautas da Apollo 11 à Terra também colocou o planeta em risco. Seu veículo, por exemplo, foi projetado para ter ventilação durante a descida, e os astronautas deveriam abrir sua escotilha no oceano.

Em um memorando de 1965, um oficial da Nasa afirmou que a agência era moralmente obrigada a prevenir uma possível contaminação, mesmo que isso significasse alterar o peso, custo ou cronograma da missão. Mas quatro anos depois, no retorno à Terra, a espaçonave foi aberta de qualquer maneira e o interior da cápsula encontrou o Pacífico.

“Se organismos lunares capazes de se reproduzir no oceano da Terra estivessem presentes, estaríamos fritos”, disse John Rummel, que serviu dois mandatos como oficial de proteção planetária da Nasa.

A probabilidade de que tais organismos existissem era muito pequena. Mas as consequências caso existissem seriam enormes - e o programa Apollo essencialmente os aceitou em nome do planeta.

Continua após a publicidade

Essa tendência de minimizar o risco existencial - dando prioridade a ameaças mais prováveis com consequências menores - aparece em campos como mudança climática, armas nucleares e inteligência artificial, disse Degroot.

Na missão Apollo, as autoridades não estavam apenas minimizando os riscos - elas não foram transparentes sobre eles.

“O fracasso faz parte do aprendizado”, disse Bimm sobre a quarentena inadequada.

Um técnico do Laboratório de Recepção Lunar examinando camundongos que foram inoculados com material de amostra lunar coletado durante a missão Apollo 11. Foto: Nasa via The New York Times

Entender o que não funcionou será importante enquanto a Nasa se prepara para trazer amostras de Marte - um lugar muito mais provável do que a Lua para abrigar vida - na década de 2030.

A Nasa aprendeu muito sobre proteção planetária desde a Apollo, disse Nick Benardini, atual oficial de proteção planetária da Nasa. Está construindo proteções desde o início e realizando workshops para entender as lacunas científicas, e já está trabalhando em um laboratório de amostras de Marte.

A Nasa também planeja ser direta com o público. “A comunicação de risco e a comunicação como um todo são muito importantes”, disse Benardini. Afinal, observou ele, “o que está em jogo é a biosfera da Terra”.

Continua após a publicidade

É difícil imaginar a biosfera em risco devido a organismos alienígenas, mas as chances não são nulas. “Os riscos de baixa probabilidade e alta consequência realmente importam”, disse Degroot. “Mitigá-los é uma das coisas mais importantes que os governos podem fazer.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times