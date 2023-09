Quer mais saúde na terceira idade? Dançar balé é um ótimo treino para idosos

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - No Studio A em Los Angeles, Diane Kravif, 75, mantém-se na barra com uma postura ereta. Sapatilhas rosa cobrem seus pés, e seu cabelo de tom prateado está puxado para trás com uma faixa na cabeça. Observando seu tendu e plié, você pode presumir que ela sempre dançou. Mas só faz quatro anos.

“Sou sempre a mais velha”, disse Kravif sobre os alunos da turma semanal. Aprender a técnica foi difícil no início, acrescentou ela, mas agora há momentos em que ela se sente realmente dançando. “É uma sensação surpreendente, algo que eu nunca imaginei.”

Nos últimos anos o balé ganhou força entre os adultos mais velhos. Embora não existam dados públicos sobre o número de alunos seniores de balé, houve interesse suficiente em 2017 para que a Royal Academy of Dance, uma das maiores autoridades de formação de professores do mundo para o balé clássico, criasse o seu programa Silver Swans (Cisnes Prateados) para ensinar pessoas com 55 anos ou mais. Desde então, a academia certificou mais de 1.000 desses professores de balé, operando em 51 países.

O balé pode ajudar os idosos a desenvolver o equilíbrio, uma habilidade vital que está ligada à longevidade e à qualidade de vida. Foto: Magdalena Wosinska/The New York Times

As escolas americanas oferecem programas semelhantes, incluindo o Golden Swans no Oklahoma City Ballet, o Senior Steps no Ballet West em Salt Lake City e o Boomer Ballet no St. Paul Ballet em Minnesota.

O aumento do interesse surge num momento em que temos uma maior compreensão sobre os potenciais benefícios do balé - especialmente para o envelhecimento do corpo e da mente.

Balé pela Saúde

Numerosos estudos mostram que, a partir dos 40 anos, o equilíbrio é uma habilidade vital associada à longevidade e à qualidade de vida. Num estudo, 20% das pessoas com mais de 50 anos não conseguiam equilibrar-se numa perna durante 10 segundos. Isto se correlacionou com um risco duplo de morte dentro de uma década.

As aulas de balé geralmente se concentram no equilíbrio de uma perna ou na manutenção do equilíbrio enquanto você transfere peso de uma posição para outra. “Não conheço muitas disciplinas que possam treinar os membros inferiores da mesma forma que o balé”, disse a Dra. Madeleine Hackney, professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade Emory.

Enquanto a ioga e o Pilates oferecem treinamento de flexibilidade e fortalecimento da parte central do corpo semelhantes, o balé oferece uma variedade maior de movimentos. “Nós pulamos no ar, subimos na ponta dos pés e abaixamos o máximo que podemos”, disse Hackney. “É toda uma gama do que o corpo humano pode fazer.”

O balé também oferece benefícios cognitivos: num estudo de 21 anos financiado pelo National Institute on Aging, as pessoas que dançavam algumas vezes por semana tinham um risco 76% menor de demência.

“Você tem que lembrar a sequência de passos, você tem que lembrar como executá-los” e então você tem que realizá-los, disse Hackney. “Cognitivamente, você certamente está envolvido, tentando lembrar-se de tudo isso, tentando coordenar com a música.”

Os aspirantes a estudantes muitas vezes consideram o balé exclusivo para jovens e hipermagros. A forma de arte, no entanto, é acessível a pessoas de todas as idades e tamanhos. Foto: Magdalena Wosinska/The New York Times

Superando a intimidação

Jane Howard-Martin estudou balé da escola primária até a idade adulta, mas após um hiato de 40 anos, ela disse: “Eu estava preocupada em voltar e ser muito crítica comigo mesma, não ser capaz de fazer o que conseguia antes. "

Agora com 65 anos, Howard-Martin, advogada em Los Angeles, começou aulas virtuais com o Método Align Ballet durante a pandemia. Depois de alguns meses, ela começou presencialmente, tendo recuperado sua confiança e um pouco de sua força. (Ela até deu saltos pelo chão novamente, embora “com muito cuidado” agora.)

Convencer possíveis alunos a entrar no estúdio é um obstáculo porque muitos consideram o balé exclusivo para jovens e pessoas hipermagras, disse Michael Cornell, fundador da Align, uma escola de balé para adultos na Califórnia. “Temos tentado remover essa toxicidade das aulas de balé, para sermos abertos, inclusivos, solidários e diversificados.” Ele orienta os alunos a usarem roupas confortáveis em vez de comprarem roupas específicas de balé, por exemplo.

Inclusão também significa acolher pessoas com diferenças físicas, disse Ronald Alexander, instrutor da Ailey Extension na cidade de Nova York: “Se você tem lesões, tem um problema no joelho, um problema no pé, um problema no tornozelo - podemos trabalhar com isso. "

Nas aulas de Cornell, se um aluno tiver dificuldade em completar uma pirueta completa, ele o incentiva a tentar meia pirueta ou um quarto de pirueta. Se isso for muito difícil, ele fará com que se equilibre em uma perna por três segundos.

“A parte difícil foi aceitar o fato de que eu iria falhar muitas vezes, iria falhar miseravelmente perto das pessoas”, disse Joe Seely, 60 anos, ator de Los Angeles que começou a fazer balé há uma década. .

Independentemente da sua idade, o balé é uma atividade difícil de dominar - e que pode ser libertadora. “Na minha idade, a maioria das coisas que faço, faço bem”, disse Kravif. “Sou perfeccionista. Mas no balé adulto iniciante, não sou muito boa e acho que nunca serei.”

Depois de se libertar da expectativa de maestria, o que parecia intimidante no balé pode parecer satisfatório. “Há uma qualidade meditativa nisso, que acho que não apreciava quando criança”, disse Howard-Martin. “Sinto essa paz quando estou no estúdio, dançando - isso me deixa profundamente feliz.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

