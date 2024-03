Quer uma mente calma e equilibrada? Deitar no chão pode ajudar

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE — Quando criança, Josh Patner se acostumou a pular a mãe, que costumava se deitar na cozinha sempre que a sogra ligava.

“Minha avó falava o tempo todo”, lembrou Patner, 61 anos. Para lidar com isso, a mãe “deitava no chão e segurava o telefone longe da cabeça”. O pai de Patner, também fã do chão, tirava um cochilo de 20 minutos sob o piano da família todas as noites depois do trabalho.

PUBLICIDADE Portanto, talvez não seja surpreendente que Patner goste de um tempo no chão na própria casa em Nova York ou até mesmo na casa de amigos - em parte para alongar e aliviar as costas (ele tem escoliose), mas também, segundo ele, porque é uma sensação calmante. “Se eu conheço você bem o suficiente para sentar no seu sofá, conheço bem o suficiente para deitar no seu chão”, disse ele.

Psicólogos dizem que passar um tempo no chão provavelmente não faz mal Foto: fizkes

Embora isso não seja novidade para Patner, outras pessoas só agora estão se familiarizando com a prática: As postagens com a hashtag #floortime acumularam milhões de visualizações no TikTok.

Lily Bishop, uma estudante de pós-graduação em Chicago, fez um vídeo em que aparece deitada no carpete bege, olhando silenciosamente para o teto, com os braços abertos. “Sou uma ‘pessoa do chão’ até o âmago”, diziam as palavras estampadas no clipe. “A reunião acabou de terminar? Chão. Voltou da academia? Chão. Quer tirar um cochilo? Chão”.

“Acho que isso me deixa mais relaxada e presente, e meio que desacelera os pensamentos ansiosos”, disse Bishop, 27 anos, quando contatada por telefone. Para ela, a sensação é semelhante à de ver as ondas do mar darem à costa - mas sem a necessidade de ir à praia.

“Não é preciso ter um ambiente sereno e natural”, disse Bishop. “Você só precisa do chão.”

O que há de tão bom em estar no chão?

Embora não haja um conjunto de pesquisas que exalte os benefícios de deitar-se no chão, os psicólogos dizem que passar algum tempo no piso provavelmente não fará mal e pode até mesmo nos ajudar a nos sentirmos estabilizados.

Quando você se deita de costas, sua postura fica livre e relaxada, o que pode ter um efeito calmante, disse Ellen Hendriksen, psicóloga clínica de Boston. “Seu corpo e seu humor querem se alinhar”, disse ela.

É por isso que é difícil se sentir esperançoso e otimista se você estiver curvado em sua cadeira, com a cabeça baixa, acrescentou ela. Ou por que nossos ombros se projetam ou nossas mandíbulas se contraem quando estamos ansiosos.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Deitar-se no chão também pode nos ajudar a evitar remoer, explicou Alan Fogel, professor emérito de psicologia da Universidade de Utah e autor de Restorative Embodiment and Resilience. “Em nossa cultura ocidental, não temos muitos espaços para restauração”, disse Fogel. “Não há intervalos. Não há recesso”. Você pode supor que um colchão confortável seria mais propício ao relaxamento. “Mas, normalmente, o que acontece, especialmente em lugares familiares como nossa cama, é que nossa mente continua trabalhando”, disse Fogel. “Pensamos no que aconteceu durante o dia. Pensamos no que poderíamos ou deveríamos ter feito.” Ao deitar-se em uma superfície mais dura, como o chão, no entanto, você pode ficar mais sintonizado com o que seu corpo está sentindo e menos concentrado em seus pensamentos. Para ficar confortável, é necessário afundar no chão e amolecer os músculos, acrescentou Fogel. O foco em se soltar facilita a descompressão do corpo e da mente - para “simplesmente ser”, disse ele.

Posição de yoga savasana, ajuda a relaxar lentamente cada parte do corpo Foto: RealPeopleStudio

Kara Lennon, 34 anos, executiva de contas e instrutora de ciclismo indoor em Boston, é fã do tempo no chão há cerca de uma década. “É como sair de casa e sentar-se ao sol” por alguns minutos, disse ela. Você se sente melhor, “e depois pode voltar ao que estiver fazendo”.

As pessoas têm gravitado em direção ao chão há séculos. Os exemplos incluem a pose de yoga savasana, que ajuda as pessoas a relaxar lentamente cada parte do corpo enquanto estão deitadas de costas; a meditação zen ou as cerimônias do chá, que geralmente são realizadas no chão; e o sistema de aquecimento por piso radiante nas casas coreanas, que torna o chão ainda mais atraente para dormir, estudar ou comer.

Deitar no chão é para você?

Nem todos encontrarão alívio no chão. Algumas pessoas podem ter problemas físicos, por exemplo, que tornam desconfortável ou doloroso abaixar-se até o chão. Se você puder experimentar e quiser se deitar no chão, "concentre-se na sua respiração, volte-se realmente para dentro", disse Rachel Goldman, psicóloga e professora assistente clínica de psiquiatria na NYU Grossman School of Medicine. Você se sente mais relaxado, com mais base ou mais no controle? Se sim, disse ela, "é uma estratégia adicional que você pode usar quando sentir que precisa". Lennon reconheceu que "pode parecer bobagem", mas, no caso dela, fazer uma pausa no chão, mesmo que por apenas alguns minutos, todos os dias, permite que ela seja mais produtiva enquanto trabalha em casa. "É como apertar o botão de reiniciar por um segundo", disse ela. Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times

