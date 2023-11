Série ‘For All Mankind’ explora Marte em nova temporada marcada por envelhecimento dos personagens

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Quando Ed Baldwin pousa na Lua em outubro de 1971, ele está no começo da meia-idade. Seu cabelo castanho claro cai sobre sua testa. Seu rosto bem barbeado está corado e, com exceção de uma marca entre as sobrancelhas, sem rugas. Mas o espaço pode realmente envelhecer um homem. Em 2003, em Marte, o seu cabelo ficou grisalho e diminuiu, e as rugas multiplicaram-se e aprofundaram-se. Sua pele está pálida, marcada com manchas senis. Suas bochechas afundaram.

Joel Kinnaman em cena de 'For All Mankind': mostrar envelhencimento dos personagens é importante na manutenção na linha da história. Foto: Apple TV+/Divulgação

Ed, um astronauta altamente condecorado, é um personagem central da série da Apple TV + For All Mankind. Ele é interpretado pelo ator sueco Joel Kinnaman, que era alguns anos mais novo que Ed durante a primeira temporada, que estreou em 2019. Kinnaman está agora com 43 anos, mas na quarta temporada, que estreia em 10 de novembro, Ed está na faixa dos 70 anos. O que significava que os dias de filmagem de Kinnaman normalmente começavam antes do amanhecer, com quatro horas na cadeira de cabeleireiro e maquiagem.

Este é um dos inúmeros obstáculos e pequenos milagres de For All Mankind, uma série que apresenta um mundo em que a corrida espacial nunca terminou. Do meticuloso processo de envelhecimento à imaginação de um passado alternativo e de um futuro interplanetário, For All Mankind é ao mesmo tempo calma e selvagem nas suas ambições, uma obra de ficção científica que mantém a textura da realidade observável. E nesta próxima temporada, que mostra personagens vistos pela primeira vez na casa dos 20 anos, agora na casa dos 60 e 70, a equipe teve que trabalhar mais do que nunca para alcançar a plausibilidade. Claro, você pode enviar homens e mulheres para Marte. Mas você pode fazer com que pareçam verossímeis quando chegarem?

“Quando estávamos lançando a série, pensamos: ‘Oh, isso vai ser ótimo’”, disse Ben Nedivi, um dos três criadores do programa, durante uma recente videochamada. “Agora que estamos na 4ª temporada, o desafio tem sido enorme.”

A primeira temporada começou em 1969, quando - seguem-se pequenos spoilers para as três primeiras temporadas - na mudança inicial de nossa própria linha do tempo, os russos pousaram pela primeira vez um homem na Lua. Terminou em 1974, com homens e mulheres americanos construindo uma base lunar. A 2ª temporada, que aconteceu nos anos 80, expandiu-se nesta base. A terceira temporada, ambientada na década de 1990, trouxe americanos, russos e um único norte-coreano sobrevivente a Marte. A 4ª temporada avança mais uma década. Ao longo do tempo, os personagens que permanecem são interpretados pelos mesmos atores. (As exceções são personagens que aparecem pela primeira vez quando crianças.)

For All Mankind, que Nedivi criou com Matt Wolpert, seu colega showrunner, e Ronald D. Moore, sempre foi concebida como uma série geracional. O seu objetivo era levar a corrida espacial desde a década de 1960 até o presente e talvez mais além, mostrando a exploração e o avanço ao longo dos períodos de vida.

Continua após a publicidade

Às vezes, essas vidas são curtas. “O espaço é um lugar extremamente perigoso”, disse Wolpert. Por outro lado, o formato da série exige que seus personagens envelheçam uma década entre as temporadas, sem o uso de imagens geradas por computador. (Essas imagens em For All Mankind são para asteroides e explosões, não para queda de cabelo.)

“A quantidade de tempo que Ben e eu passamos conversando sobre cabelo, maquiagem e envelhecimento não é algo que prevíamos”, disse Wolpert.

“Não faz mal nenhum envelhecermos durante a série”, acrescentou Nedivi, que está visivelmente mais grisalho do que quando a série estreou. “Acredite em mim, sinto que estou envelhecendo duas vezes.”

Esse ilusionismo começou há anos, nas primeiras sessões de casting. Nedivi e Wolpert estavam procurando atores que fossem um pouco mais velhos que seus personagens, com a ideia de que pudessem parecer mais novos na 1ª temporada e mais velhos a partir da 3ª temporada.

Durante a 1ª temporada, o departamento de maquiagem, liderado por Erin Koplow, usou base para dar aos atores uma aparência jovem e refrescante, cobrindo rugas e qualquer descoloração. Para as mulheres, foi aplicada uma maquiagem adequada à época. O cabelo ganhou um brilho extra.

Na segunda temporada, os atores foram deixados mais ou menos como eram, embora alguns tenham recebido pequenos pedaços do que Koplow chama de “esticar e pontilhar”, uma solução de látex que dá a aparência de linhas finas de expressão. (A maioria dos atores está na casa dos 30 anos, o que significa que eles deveriam ter suas próprias linhas de expressão. Isso é entre eles e seus dermatologistas.)

Continua após a publicidade

Na terceira temporada houve mais “esticar e pontilhar”, mais cabelos grisalhos. Kinnaman, cujo personagem é mais velho do que a maioria da série, recebeu peças protéticas de silicone, que criaram rugas mais profundas. Se existissem olheiras ou bolsas nos olhos, elas não eram corrigidas ou eram até mesmo acentuadas. E os atores aprenderam a se portar de maneira diferente, representando dores nas costas e nas articulações.

Vários críticos que analisaram as temporadas 2 e 3 consideraram essas intervenções insuficientes. “O esforço para envelhecer suas estrelas é, na melhor das hipóteses, insignificante”, escreveu um escritor da Vanity Fair sobre a terceira temporada. Mas isso foi intencional, destinado a refletir um processo natural e gradual.

“Com as mulheres em particular, é realmente fácil ir longe demais e torná-las monstruosas com o envelhecimento”, disse Glen P. Griffin, que supervisiona os efeitos especiais de maquiagem e suas próteses. “Então você tem que ser muito, muito sutil.”

Essa sutileza pode ser ingrata: os atores não gostam dela; os espectadores não a veem. Griffin e Koplow descreveram uma maquiagem confiável para a meia-idade como a parte mais difícil do trabalho. Mas esta nuance é necessária. Caso os personagens sobrevivam, as equipes de cabelo e maquiagem terão que intervir ainda mais.

Krys Marshall e Joel Kinnaman em cena de 'For All Mankind': nova temporada já está disponível no Apple TV+. Foto: Apple TV+/Divulgação

O figurino também ajuda a envelhecer e situar os personagens. Assim como a maquiagem, as roupas de época servem para murmurar, não para gritar.

“É melhor que não sejam muito barulhentas”, disse Esther M. Marquis, figurinista da terceira e quarta temporadas. “Tem que haver espaço para o ator ser seu personagem. Eu não quero que a roupa atrapalhe”.

Continua após a publicidade

À medida que os personagens envelheceram, a confecção foi mudando. “Hollywood adora ficar bem arrumada e elegante, mas esse não é realmente o nosso objetivo”, disse Marquis. O ajuste nas temporadas subsequentes nem sempre é o mais lisonjeiro, sugerindo maturidade e até mesmo um sutil ganho de peso.

As poucas peças do figurino que realmente se destacam são os trajes espaciais, cada um deles feito sob medida. Embora os trajes da primeira temporada tenham sido modelados de acordo com os designs da NASA, na segunda temporada os americanos estabeleceram uma base permanente na Lua, ultrapassando as tecnologias atuais. Para a terceira e quarta temporadas, Marquis teve que imaginar um traje apropriado para o clima de Marte que pudesse ser feito principalmente com materiais e métodos disponíveis em 2003.

“O traje que eu estava projetando tinha que existir em ambos os mundos, um mundo futuro e um mundo passado”, disse ela. “Eu não queria me afastar muito da realidade de 2003.”

Mas Marquis permitiu-se ousar, sonhando com um tecido que levaria a uma silhueta mais esbelta e flexível. A maioria dos trajes espaciais reais tem 14 camadas de espessura. Os de Marquis são mais finos, assim como as mochilas dos astronautas, que teriam dificuldade para armazenar os sistemas de suporte à vida e de suporte reserva à vida.

“Há muita ação na 4ª temporada”, disse ela. “Então os trajes tiveram que ficar mais leves.” Ela notou que os estilistas desses trajes do mundo real com quem ela conversou também estavam lutando com a mesma questão.

A representação de uma Terra diferente na série vai além dos pés de galinha e dos capacetes. Sua abordagem à realidade alternativa é geralmente sutil. Uma aterrissagem em Marte é reconhecidamente uma grande mudança, mas a maioria das outras mudanças na linha do tempo são mais contidas. Ted Kennedy falta à festa em Chappaquiddick. John Lennon sobrevive. Michael Jordan joga em um time diferente.

Em cada temporada subsequente, a divergência em relação ao nosso mundo é maior, um efeito borboleta reforçado pelas tecnologias que a corrida espacial da série produziu. Mais significativamente, o fornecimento de hélio-3 da Lua foi extraído para fusão a frio, resolvendo eficazmente a crise climática. (Espectadores não científicos como eu podem ter presumido que o hélio-3 estava entre as invenções da série. É muito real.)

Continua após a publicidade

Isso reflete a mensagem possivelmente menos sutil da série, de que algo profundo foi perdido quando a América desistiu da corrida espacial.

“Essa saudade é o que nos inspirou”, disse Nedivi. “A série pressupõe a ideia de que realmente sair rumo ao desconhecido e aprender mais sobre o mundo nos ensinará mais sobre quem somos e do que somos capazes.”

Desde a estreia da série em 2019, a corrida espacial coincidentemente começou a caminhar um pouco mais rápido. Mais empresas privadas lançaram foguetes. A missão Artemis 3, prevista para 2025, planeja levar uma mulher e uma pessoa não branca à Lua, ambas pela primeira vez. Há um novo interesse na mineração de asteroides ricos em metais, um ponto do enredo da 4ª temporada e outro exemplo da ficção científica da série se aproximando da realidade.

“Muita tecnologia que destacamos tornou-se parte da conversa na linha do tempo real”, disse Wolpert. “Essa é uma das armas secretas da nossa série: não se trata de coisas impossíveis. Nada em nossa série é impossível.”

Nedivi disse que For All Mankind pretendia ser escapismo, entretenimento. “Mas se pudermos encorajar mais viagens espaciais”, disse ele, de forma um tanto grandiosa, “isso seria uma enorme vantagem”.

Embora a série não possa receber o crédito pelo avanço da exploração, ela fez pelo menos uma contribuição para o programa espacial, um pequeno ponto para a humanidade. No ano passado, a Axiom Space, empresa privada contratada para fornecer os trajes para as próximas missões Artemis, contatou Marquis. Queria que ela criasse uma capa para um traje espacial, uma peça de roupa destinada a camuflar a tecnologia proprietária da Axiom durante uma entrevista coletiva.

“Não há como usá-la no espaço porque é preta e colorida”, disse Marquis sobre a capa. “Mas foi uma experiência maravilhosa.”

Continua após a publicidade

Desde então, a Axiom pediu a ela que projetasse trajes de voo que os astronautas reais eventualmente usariam. Ao adaptar os trajes de voo para esses astronautas, na sede da Axiom em Houston, Marquis foi atingida por uma sensação de déjà vu.

“É muito semelhante a vestir um ator”, disse ela. “Isso é louco, não é?” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times