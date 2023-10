Shakira colocou a babá em novo clipe e lançou luz sobre grupo de trabalhadores que segue nas sombras

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - A história de Liliana Melgar, uma migrante boliviana que foi para a Espanha há 15 anos, reflete a trajetória de milhões de trabalhadoras domésticas como ela, que limpam, lavam, cozinham e cuidam de crianças em lares em todo o mundo.

Só que Melgar trabalha na casa de Shakira, a superestrela colombiana.

O último videoclipe de Shakira, El Jefe (O Chefe), com a participação da banda mexicana Fuerza Regida, retrata a vida de imigrantes pobres com grandes sonhos, trabalhando para maus empregadores que ganham muito dinheiro, mas essas quantias nunca chegam até os empregados. Perto do final do clipe de três minutos, Melgar faz uma aparição enquanto Shakira canta: “Lili Melgar, essa música é para você porque você nunca recebeu indenização”.

O vídeo levou Melgar - que teria sido demitida pelo ex-parceiro de Shakira, o jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, antes de ser recontratada por Shakira - a um holofote inesperado e elevou o perfil das cerca de 76 milhões de trabalhadoras domésticas em todo o mundo.

A cantora Shakira e o parceiro na época, o jogador de futebol Gerard Piqué, em 2019, em uma partida de futebol em Madri Foto: Sergio Perez/Reuters

O New York Times tentou entrar em contato com Shakira, que agora mora no sul da Flórida, e Melgar, mas não obteve resposta. Um agente que representa Piqué não respondeu ao pedido de comentário.

Uma exceção

As trabalhadoras domésticas desempenham um papel particularmente importante nos lares da América Latina e do Caribe, onde cerca de 1 em cada 5 mulheres empregadas são trabalhadoras domésticas, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a segunda maior taxa do mundo depois do Oriente Médio.

A participação de Melgar no vídeo, que já foi transmitido mais de 57 milhões de vezes no YouTube, é uma espécie de reivindicação após a perda de seu emprego - levantada por uma chefe famosa e rica. Mas seu caso é uma exceção à forma como as trabalhadoras domésticas têm se saído nos últimos anos.

Antes do início da pandemia de coronavírus, em 2020, as trabalhadoras domésticas na maioria dos países da América Latina e do Caribe tinham adquirido novos direitos que estabeleciam limites às horas de trabalho semanais, salários mínimos, criavam incentivos para os empregadores assinarem contratos de trabalho e impunham limites de idade.

Liliana Melgar, que trabalha como babá para Shakira, faz uma breve aparição no mais recente videoclipe da cantora Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/@Shakira

Como ficam os direitos trabalhistas

Mas a pandemia, que destruiu as economias de toda a região, atingiu as trabalhadoras domésticas, fazendo com que muitas delas perdessem os seus empregos. O setor não se recuperou totalmente.

“Para nós, parece que ainda estamos vivendo na pandemia”, disse Ernestina Ochoa, 53 anos, trabalhadora doméstica em Lima, Peru, que ajudou a fundar o Sindicato Nacional dos Trabalhadores Domésticos, um grupo de advocacy. “Se você teve seu salário reduzido, ele nunca mais aumentou.”

Muitos dos direitos que as trabalhadoras domésticas conquistaram antes da pandemia estavam enraizados numa onda inicial de legislação na Bolívia, no Peru, no Uruguai e na Colômbia, liderada por trabalhadores que organizaram sindicatos.

“Fundamentalmente, o trabalho doméstico remunerado é um trabalho que existe em sociedades com elevada desigualdade econômica”, afirmou Merike Blofield, professora de ciências políticas na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e especialista em trabalhadoras domésticas na América Latina.

O acesso ao trabalho doméstico é um dado adquirido “se você nasceu em uma classe mais abastada”, acrescentou ela.

Embora a maioria dos governos da região tenha ratificado acordos internacionais que garantem os direitos trabalhistas das empregadas domésticas, os ativistas dizem que a pandemia enfraqueceu a responsabilização dos empregadores que violaram as leis. Em alguns casos, as empregadas domésticas foram impedidas de sair das casas onde trabalhavam por receio de contraírem covid e transmiti-la às famílias dos seus empregadores.

Ernestina Ochoa, que ajudou a fundar, na própria casa em Lima, um grupo que defende os trabalhadores domésticos no Peru

Crianças e adolescentes no trabalho

As taxas de trabalhadoras que trabalham sob um contrato assinado e são elegíveis para benefícios e proteção governamentais – um processo conhecido como formalização – são desiguais em toda a região.

Um estudo de 2020 da Organização Internacional do Trabalho concluiu que, embora o Uruguai tivesse uma taxa de formalização de 70% entre as trabalhadoras domésticas, a taxa em muitos países da América Central e do Caribe era inferior a 10%.

Em 2020, foi aprovada uma lei no Peru que exige que as trabalhadoras domésticas tenham pelo menos 18 anos, mas Ochoa disse que o governo mostrou pouco interesse em fazer com que o estatuto fosse cumprido.

“No momento, ainda temos meninas trabalhando, ainda temos adolescentes trabalhando”, disse ela. “O governo não vê o que está acontecendo. Não há alternativa para os pais dizerem: ‘OK, minhas filhas não terão que trabalhar porque o governo vai ajudá-las’”.

A complicada relação entre as famílias latino-americanas e as trabalhadoras das quais dependem tem sido discutida mais abertamente nos últimos anos, em parte porque as representações na cultura popular, incluindo na música e no cinema, ajudaram a chamar a atenção para uma força de trabalho em grande parte invisível.

O filme vencedor do Oscar Roma, ambientado no México na década de 1970, apresentava uma babá indígena que cuidava de uma família branca na Cidade do México e se envolvia em seus dramas diários. O filme, que foi lançado no final de 2018, suscitou discussões sobre como os latino-americanos consideram as trabalhadoras domésticas como parte das suas famílias, mesmo quando são mal pagas, exploradas ou abusadas.

Trabalho doméstico como única opção

E em 2011, uma fotografia foi publicada em uma revista colombiana mostrando uma família branca rica sentada num terraço opulento enquanto duas empregadas negras seguravam bandejas de prata ao fundo, provocando um alvoroço e destacando as divisões raciais que existem entre muitas trabalhadoras domésticas e seus empregadores.

Mesmo assim, a Colômbia fez história no ano passado, quando o país elegeu a sua primeira vice-presidente negra, Francia Márquez, que trabalhava como empregada doméstica.

Santiago Canevaro, um sociólogo argentino que escreveu sobre as relações entre as trabalhadoras domésticas e os seus empregadores, disse que o trabalho doméstico era tão comum na América Latina porque havia menos acesso a serviços privados ou financiados pelo governo, como creches ou lares de idosos, do que em regiões mais desenvolvidas.

À medida que mais mulheres entraram no mercado de trabalho, as famílias tornaram-se mais dependentes de babás e empregadas domésticas, muitas das quais não estão necessariamente conscientes dos seus direitos legais.

“A funcionária é tratada como uma espécie de objeto”, disse Canevaro. “Na verdade, quando o casamento desmorona, uma das decisões que tomam é o que fazer com a empregada doméstica”.

E como a discriminação contra grupos marginalizados ainda prevalece na América Latina, muitas mulheres indígenas e negras recorrem ao trabalho doméstico como a única forma viável de se sustentarem e às suas famílias e são frequentemente vítimas de abusos, disseram os ativistas.

"Para nós, parece que ainda estamos vivendo a Covid-19", diz Ochoa

“É uma batalha constante defender-se no seu local de trabalho”, disse Ochoa, “e dizer coisas como: ‘Não, senhora. Minha etnia e cor da pele são negras, mas tenho nome. Meu nome é Ernestina.’” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

