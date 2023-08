Surpreendida por um diagnóstico médico, diretora vira objeto de seu próprio documentário

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - No meio das filmagens de Our Body, um extenso documentário sobre a ala ginecológica de um hospital de Paris, a diretora do filme, Claire Simon, recebeu notícias médicas sobre ela mesma: ela tinha câncer de mama.

Em seu novo filme, “Our Body”, Claire Simon disse que estava preocupada com questões como: “Como nossa civilização trata o corpo feminino?” e “Qual é a relação entre o corpo e as palavras?” Foto: Elizabeth Weinberg/The New York Times

Quatro semanas após o início das filmagens, Simon descobriu um caroço sob a axila. Mas em vez de interromper a produção, ela decidiu improvisar e virar a câmera para si mesma.

“Tive que filmar muitas mulheres nuas”, disse Simon em uma entrevista recente em vídeo. “E de repente eu também estava nua e era igual a elas. Isto mudou completamente o meu ponto de vista; ajudou-me a enfrentar e a ficar calma diante da minha própria doença.”

Motivada pelo desejo de mostrar o que ela chamou de “verdade oculta” do corpo, Simon é apenas uma entre dezenas de pacientes na celebração do corpo que seu documentário apresenta, retratado em todas as suas versões maravilhosas e terríveis. Our Body - que foi exibido no Festival Internacional de Cinema de Berlim deste ano - reúne consultas íntimas entre pacientes e médicos e procedimentos cirúrgicos em algo como uma coletânea de contos. Os assuntos incluem aborto, inseminação artificial, nascimento, transição de gênero, menopausa e, eventualmente, doença e morte.

A veterana cineasta francesa, uma prolífica criadora de documentários e narrativas ficcionais que confundem as fronteiras entre esses dois modos, fez carreira transformando as experiências de pessoas comuns em tapeçarias épicas da vida humana.

Muitas vezes ela começa com um lugar. Uma estação ferroviária de Paris serve de cenário para dois filmes: Gare du Nord (2013), um drama em grupo sobre vidas que se cruzam brevemente, e Human Geography (2013), um documentário composto por entrevistas com os habitantes da estação.

“Se você mergulhar nos temas da vida cotidiana, o mundo se tornará muito grande”, disse Simon. Em Our Body, acrescentou, ela estava preocupada com questões como “Como nossa civilização trata o corpo feminino?” e “Qual é a relação entre o corpo e as palavras?”

Ao capturar cenas longas e ininterruptas de pacientes conversando com seus médicos, Our Body ressalta a natureza alienante do jargão médico. No entanto, estas cenas de observação também criam espaço para os testemunhos pessoais estimulantes que há muito caracterizam o trabalho de Simon. Veja, por exemplo, seu documentário de 2018, Young Solitude, uma série de discussões francas com estudantes do ensino médio suburbanos; ou Mimi (2003), uma espécie de filme de encontros em que a gregária amiga de Simon, Mimi, conta a história de sua vida enquanto vagueia por Nice, França, sua cidade natal.

Simon também foi criada no sul da França (embora tenha nascido na Grã-Bretanha) por uma família de pintores e escritores. Ela estudou árabe e antropologia na Argélia antes de aprender sozinha a editar e usar uma câmera. Na década de 1980, começou a fazer curtas narrativos e acabou recebendo uma bolsa para participar de um prestigiado workshop de documentário conduzido por Jean Rouch, conhecido como o pai do cinéma-vérité.

Foi nessa época que Simon descobriu algumas de suas inspirações mais importantes, como Raymond Depardon, Robert Kramer e Frederick Wiseman - “meu grande mestre”, disse ela. A influência de Wiseman é evidente no fascínio de Simon pelos espaços públicos e pelas longas conversas. “The Competition” (2016), um estudo sobre o processo de admissão na La Fémis, a escola de cinema mais prestigiada da França, parece assumir tal influência - a própria Simon descreveu o filme como “Wisemanesco”.

De acordo com Abby Sun, diretora de programas de artistas da International Documentary Association, o trabalho de Simon representa, no entanto, um afastamento significativo do estilo imparcial e discreto de Wiseman.

Os filmes de Simon são “metatextuais e exibem um toque pessoal e cúmplice. Eles a mostram como parte da estrutura do lugar ou situação que ela está filmando”, disse Sun, citando como exemplos uma série de filmes que Simon fez sobre sua filha, a filósofa Manon Garcia.

A relação entre Simon e seus personagens ajuda a determinar o formato do filme. Essa conexão é a chave para sua forma de “auterismo”.

“Há uma sensação clara de que há algo colaborativo acontecendo, que houve um diálogo entre o cineasta e o sujeito”, disse Eric Hynes, curador de cinema do Museum of the Moving Image. “Hoje em dia perguntamos constantemente: ‘Onde está o consentimento? Como sabemos que o sujeito se sente confortável com o que está sendo filmado? Claire está na vanguarda do que consideramos uma forma responsável de fazer documentários há mais de 20 anos.”

Simon disse que embora se considerasse uma operadora de câmera desleixada, ela se recusa a passar o trabalho a qualquer outra pessoa. Olhar pelo visor permitiu que ela se conectasse de forma mais orgânica com o que estava filmando, disse ela. “Se estou segurando a câmera, posso improvisar e mudar de ideia e não preciso me preocupar em me justificar”, disse ela. “Como mulher, é um grande alívio.”

Tendo sido submetida a um tratamento bem-sucedido contra o câncer, Simon não está apenas aliviada, ela está energizada. Perto do final da entrevista, no final de julho, Simon anunciou alegremente que naquele dia era seu aniversário. Ela tinha acabado de completar 68 anos. “Sinto que tenho muitos, muitos mais filmes para fazer”, disse ela.

“O senhor Wiseman tem 93 anos e fez outro filme lindo este ano, como faz todos os anos”, acrescentou ela. “Isso significa que ainda tenho um pouco de tempo.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

