Time de futebol americano em cadeira de rodas está dando aos jogadores uma comunidade e propósito

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Dawson Broad tinha sido o quarterback titular da equipe de futebol americano de sua escola, no subúrbio de Buffalo, em Nova York, mas não praticava nenhum esporte desde 2021, quando, em seu aniversário de 23 anos, ficou paralítico ao mergulhar em uma piscina elevada e danificar a medula espinhal.

Connor Gow, à esquerda, e Dawson Broad antes do jogo amistoso contra o time de Cleveland. Foto: Jalen Wright/The New York Times

Em outubro do ano passado, um dos fisioterapeutas de Broad o convenceu a comparecer a uma partida local de futebol americano em cadeira de rodas. Broad estava cético. Passara longos meses de reabilitação intensa, recuperando o uso do braço esquerdo para poder empurrar a cadeira de rodas. Ele se perguntava: como seria o futebol americano sobre rodas usando só uma mão? “Eu pensava: ‘Ah, isso não vai dar em nada’”, contou Broad, de 25 anos, contador público.

Ele obteve a resposta dentro de uma pista de hóquei, perto do Rio Buffalo, da qual o gelo havia sido removido, transformando-a em uma reluzente superfície de concreto. Em um estádio lotado de torcedores animados, Broad viu o time de futebol americano em cadeira de rodas Buffalo Bills bombardear o visitante Cleveland até conseguir uma vitória de 13 a 6. Ele se lembra de ter ficado fascinado: o apito do árbitro tocou, as rodas chiaram e as 14 cadeiras dos jogadores dos dois times correram tão depressa quanto estes podiam impulsioná-las.

Ele ficou especialmente entusiasmado com o contato - o choque do metal ecoava pelo estádio quando os jogadores colidiam, fazendo com que o impacto lançasse as duas cadeiras e a bola pelos ares. “Olhei para o meu pai e disse: ‘É insano! Isso pode ser mais físico do que o próprio futebol americano.’ A partir daquele momento, fiquei viciado”, disse Broad.

Uma semana depois, ele se tornou membro de uma das 13 equipes da Liga de Futebol Americano em Cadeira de Rodas dos Estados Unidos. A liga tem sido uma forma de jogadores como Broad se reconectarem - com outros atletas em cadeira de rodas e com uma parte de si mesmos que estava adormecida.

A maioria dos treinos dos Bills é feita em um estacionamento de uma igreja que possui uma leve inclinação, no subúrbio de Lancaster. Os familiares e amigos ficam ao redor ou se sentam em parachoques e cadeiras de jardim, com coolers e lanches.

“Toda essa coisa de cair é o maior obstáculo mental para mim”, disse Colton Baker-Durst. Foto: Jalen Wright/The New York Times

Norm Page, diretor da Fundação de Esportes Adaptados de Greater Buffalo, e seu filho Adam fundaram a equipe de futebol americano em cadeira de rodas em 2021. Nascido com espinha bífida, Adam decidiu tentar o futebol americano depois de ganhar três medalhas paralímpicas de ouro no hóquei sobre trenó pela equipe dos EUA.

Buffalo, com sua abundância de pistas de hóquei e uma população obcecada por futebol americano, parecia um lugar ideal para uma nova equipe - e esta criou uma identidade única na liga.

O basquete ainda é o esporte em cadeira de rodas mais popular, e a maioria das equipes de futebol americano recruta atletas desses programas, nos quais os jogadores já aperfeiçoaram suas habilidades com os membros superiores em uma cadeira - velocidade e manobras ágeis.

Como Buffalo não tem uma equipe de basquete em cadeira de rodas para adultos, muitos dos jogadores da equipe de futebol americano vêm do hóquei sobre trenó e têm uma predileção pelo contato do metal com o metal, característico desse esporte.

Lidando com o risco de queda

Mas o perigo do futebol americano apresenta um risco diferente para os atletas em cadeira de rodas. Cair pode ser uma preocupação significativa para eles, porque geralmente precisam de ajuda para se levantar. Pode ser um golpe desmoralizante e isolador contra sua independência.

Na temporada passada, Connor Gow, que joga como safety, deslocou o cotovelo durante o treino quando sua cadeira tombou para trás e ele estendeu o braço para amenizar a queda, quebrando um osso no processo. Gow usa uma cadeira de rodas desde que lesionou a medula espinhal há sete anos, e o cotovelo deslocado reduziu sua mobilidade durante alguns meses. “Tive de pedir ajuda aos meus pais e a qualquer pessoa que pudesse me ajudar a entrar no carro e me colocar no sofá ou na cama”, contou Gow.

Matt Daniels recebendo passe do quarterback Dave Cross. Foto: Jalen Wright/The New York Times

“A questão da queda é o maior obstáculo para mim”, afirmou Colton Baker-Durst, novo integrante barbudo que entrou na equipe em abril, depois de experimentar o futebol americano em cadeira de rodas em uma exibição.

A falta de acesso, de recursos e de motivação pode isolar pessoas com mobilidade reduzida, levando a uma série de consequências negativas para a saúde. Em um estudo de 2009, a Move United, a maior rede de provedores de esportes adaptados dos Estados Unidos, divulgou que somente 30 por cento das pessoas com deficiência relataram ser fisicamente ativas.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a taxa de obesidade é um terço maior em pessoas com deficiência, a de doenças cardíacas é três vezes maior e a de diabetes é o dobro.

O primeiro torneio em que o Buffalo competiu em sua temporada inaugural em 2021 foi promovido em Phoenix. Seu primeiro adversário foi o Los Angeles, o melhor time da liga. Os jogadores não estavam preparados. “Estávamos alinhados e íamos receber o chute inicial, mas arrancamos e os adversários que vinham de frente destruíram nossas cadeiras”, disse Tim Wade, treinador-chefe do Buffalo. As colisões entortaram a estrutura de quatro cadeiras, e Wade pediu tempo. Alguém encontrou um martelo, e eles se revezaram martelando as cadeiras para que voltassem ao formato original.

Quando o jogo finalmente recomeçou, os Bills se alinharam na linha de scrimmage, como os jogadores geralmente fazem. Mas no futebol americano em cadeira de rodas, como Wade rapidamente aprendeu, os recebedores não se colocam na altura da bola.

Matt Daniels, um veterano de combate do Exército e um receptor importante da equipe Buffalo. Foto: Jalen Wright/The New York Times

Diferenças

Wade, ex-treinador de futebol americano no ensino médio, foi convencido por seus filhos Eddie, de 38 anos, e Andy, de 34 anos, ambos assistentes, a assumir a equipe de futebol americano em cadeira de rodas. Nenhum deles havia usado uma cadeira de rodas ou assistido a uma partida de futebol americano em cadeira de rodas.

Membros da equipe de Kansas City, que observaram o erro de Wade na formação, explicaram que, quando os recebedores saem de um ponto morto, fica mais fácil para os defensores bloqueá-los na linha. Portanto, a maioria se alinha atrás da bola para ganhar impulso e abrir.

Também havia outras pequenas diferenças. O futebol americano em cadeira de rodas tem um formato de sete contra sete, que se joga em um campo de 77 jardas (70 metros) de comprimento, por 22 jardas (20 metros) de largura. Existem marcadores de primeira descida (first down) a cada 15 jardas (14 metros) que não se movem em relação à colocação da bola, e os jogos são disputados em quatro quartos de 15 minutos, com um relógio de jogo contínuo e um relógio de jogada de 40 segundos.

Naquele primeiro jogo, o Buffalo não conseguiu marcar um touchdown e perdeu por mais de 50 pontos, mas naquela noite os Wade deixaram de usar suas jogadas de corrida e elaboraram uma nova ofensiva. O Buffalo não venceu, mas pelo menos marcou um touchdown em um jogo posterior do torneio. “Isso me abriu os olhos para um mundo totalmente novo. Ver o que esses caras fazem me dá motivação para encarar minha vida de uma forma diferente”, afirmou Eddie Wade.

Jogadores de ambos os times fizeram fila para se parabenizar após a vitória do Bills. Foto: Jalen Wright/The New York Times

O equipamento também está melhorando. Nesta temporada, o Buffalo conta com uma frota de cadeiras esportivas que custam US$ 5 mil cada, pagas pelo proprietário de uma concessionária local de carros, um dos patrocinadores da equipe. As novas cadeiras são mais leves, mais manobráveis e mais resistentes do que aquelas que os jogadores usam no dia a dia.

A temporada regular consiste em quatro torneios, sendo o primeiro em Chicago, em meados de agosto, e o último em Las Vegas, no fim de outubro. As melhores equipes se classificam para um campeonato que é promovido durante a semana do Super Bowl, na cidade-sede do jogo. Para se preparar, o Buffalo viajou este mês para um treino em uma pista de hóquei no Centro Comunitário de Cleveland Heights.

Os jogadores tinham de chegar a Cleveland por conta própria, mas a Move United fornece subsídios financiados pela NFL e pela Fundação Bob Woodruff, instituição de caridade para veteranos, para a viagem da equipe aos torneios. Levar os jogadores e as cadeiras de rodas a bordo de aviões e aos hotéis onde as equipes ficam pode ser uma grande empreitada.

Em Cleveland, os apitos dos árbitros e os gritos dos treinadores na lateral aumentaram a intensidade da competição muito além dos treinos no estacionamento da igreja perto de Buffalo.

Broad estreou no segundo tempo. Com o Buffalo vencendo o Cleveland por sete a seis, ele entrou no jogo sob os aplausos dos pais, da namorada e de cinco amigos que tinham feito a viagem de três horas para vê-lo. “Foi estressante, porque estávamos ganhando e eu não queria ser o culpado se eles marcassem um touchdown ou algo assim”, contou Broad.

Jogando como linebacker, ele desviou um passe destinado a um recebedor do Cleveland. Depois do jogo, uma vitória por 19 a seis, Broad comentou que estava ansioso por sua primeira recepção, tackle ou interceptação nos torneios futuros, quando os jogos contarem, e por mais um marco no futebol americano: “Brinco dizendo: ‘Quero ser jogado para fora da minha cadeira’, porque ainda não fui.”

Cercado por seus companheiros de equipe, ele não teme ser derrubado: “Vai ter alguém lá para nos levantar.”

