Um novo teste caseiro pode dizer se você está na menopausa?

THE NEW YORK TIMES LIFE/STYLE - Um kit de teste de menopausa caseiro da Clearblue, fabricante de testes de gravidez, está agora nas prateleiras das lojas nos Estados Unidos. A empresa diz que o teste, que ficou disponível em agosto, ajuda as mulheres a determinar o estágio em que se encontram durante o período que antecede a menopausa. Na semana passada, em uma reunião da organização sem fins lucrativos Menopause Society, a empresa apresentou dados de um estudo que financiou, sugerindo que o teste pode detectar os níveis hormonais e outros indicadores associados à fase da vida.

A transição para a menopausa, que dura um ano, geralmente é “envolta em mistério”, disse a chefe de assuntos científicos e médicos da Clearblue, Lucy Broadbent, e o teste tem o objetivo de esclarecer parte dessa confusão.

Apesar das conclusões do estudo, alguns especialistas estão céticos quanto à precisão de um teste caseiro, especialmente para mulheres na perimenopausa, quando “os hormônios estão em todo o mapa”, disse a Dra. Ekta Kapoor, diretora assistente do Centro de Saúde da Mulher da Clínica Mayo. Um instantâneo dos níveis hormonais em um determinado momento pode parecer muito diferente de um instantâneo de apenas algumas semanas depois, dificultando a compreensão dos resultados dos testes.

Ainda assim, o kit pode acabar sendo usado como um dispositivo de monitoramento de atividade física – simplesmente fornecendo às mulheres dados adicionais, disse a Dra. Nanette Santoro, professora de obstetrícia e ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Colorado. Isto pode ser especialmente útil nas fases iniciais da menopausa, quando “as mulheres não recebem muita validação” por parte dos médicos, acrescentou ela, oferecendo alguma garantia de que não estão apenas imaginando as mudanças que experimentam.

Como ele funciona?

O teste, que custa entre US$ 20 e US$ 30 e é semelhante a um típico teste de gravidez caseiro, requer cinco amostras de urina durante 10 dias. Ele foi projetado para detectar altos níveis do hormônio folículo-estimulante, que estão associados à transição para a menopausa. Durante a menstruação regular, o FSH aumenta todos os meses antes da ovulação, ajudando a estimular um folículo a liberar um óvulo, e depois diminui, disse Kapoor. À medida que a menopausa se aproxima, os picos e quedas do FSH tornam-se mais irregulares, disse ela.

O teste, disse Broadbent, é baseado em uma ferramenta amplamente utilizada para avaliar a transição para a menopausa, conhecida como Workshop de Estágios do Envelhecimento Reprodutivo (STRAW na sigla em inglês), que considera os níveis de FSH entre uma série de outros fatores.

Teste que promete detectar estágio da menopausa já está à venda nos Estados Unidos Foto: Felipe Rau/Estadão

Outros testes de FSH disponíveis, que são frequentemente comercializados para monitoramento da fertilidade, mas também podem ser usados para detectar sinais de menopausa, medem os níveis uma vez no início do ciclo menstrual. A Clearblue disse que, como seu teste dura 10 dias, as mulheres podem usar o kit em qualquer momento do ciclo; no entanto, ele não é adequado para quem faz uso de anticoncepcionais hormonais ou tem síndrome do ovário policístico.

As usuárias do teste devem inserir os resultados de cada amostra (positiva ou negativa) em um aplicativo Clearblue, que também rastreia sintomas. O aplicativo usa níveis de FSH, idade, histórico e duração do ciclo menstrual para determinar em que estágio da transição da menopausa uma usuária pode estar - desde a perimenopausa, os estágios iniciais da transição, até a pós-menopausa, depois que uma mulher não menstruou por um período de um ano.

No estudo financiado pela Clearblue, 108 mulheres com idades entre 45 e 60 anos fizeram o regime de cinco testes durante múltiplos ciclos menstruais. Os pesquisadores descobriram que quanto mais elas avançavam no processo da menopausa, maior era a probabilidade de obterem mais de um teste positivo em cinco.

Ele é útil?

“A maneira mais útil de saber, epidemiologicamente, quão perto você está da menopausa é realmente observar o histórico do ciclo menstrual”, disse Santoro. “Quando uma mulher tem mais de 47 anos e passou mais de 60 dias sem menstruar e antes era regular”, é altamente provável que ela esteja na menopausa dentro de alguns anos.

Na clínica de Kapoor, quando as pacientes pedem exames de sangue e testes de FSH, “é mais frequente eu convencê-las a não fazer do que recomendá-los”, disse ela, porque se o histórico do ciclo de uma mulher sugere que ela pode estar na menopausa, não importa o que os resultados do FSH digam, as opções de gerenciamento de sintomas, como a terapia hormonal, não mudam.

Menopausa precoce

Alguns especialistas disseram que pode haver alguns casos em que os resultados dos testes possam fornecer informações úteis tanto às pacientes quanto aos médicos, como no caso de mulheres que iniciam a menopausa prematuramente, disse a Dra. Mary Dolan, professora de obstetrícia e ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade Emory. As mulheres que fizeram uma histerectomia com os ovários intactos e já não têm ciclos menstruais para monitorar irregularidades também podem se beneficiar do conhecimento dos seus níveis de FSH, acrescentou ela.

O teste “não tem a intenção de substituir os cuidados que ela teria com seu médico”, disse Broadbent.

“Nosso conselho é que você fale com seu médico para confirmar a menopausa ou para discutir os próximos passos”, acrescentou ela. O aplicativo cria um PDF com os resultados e um resumo dos sintomas que as usuárias podem compartilhar com seus médicos.

Dolan, que há anos vê as mulheres lutando para obter a assistência necessária para a menopausa, disse que há um benefício claro em dar “à mulher mais poder sobre sua saúde”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

