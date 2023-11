Vale a pena um tênis de maratona que custa 500 dólares e que você só pode usar uma única vez?

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Quando Ashley Mateo fez um treino na pista semanas atrás, algo parecia diferente. Ela atingiu os marcos mais rápido que o normal, sua frequência cardíaca estava mais baixa e seus pés pareciam mais leves. Quando ela correu uma maratona, bateu seu recorde pessoal.

Ashley Mateo, que analisa tênis de corrida e mora em Denver, acima, estabeleceu um recorde pessoal de maratona ao usar os tênis Evo 1. Foto: Kevin Mohatt/The New York Times

Mateo, jornalista que já correu quinze maratonas e avalia tênis de corrida, acredita que pode ter melhorado seu desempenho graças ao Adizero Adios Pro Evo 1 da Adidas, um novo tênis de maratona com um estonteante preço de US$ 500. E tem mais um problema: o Evo 1 só dura o suficiente para uma única maratona, além de um “período de familiarização” não especificado.

Apesar da experiência positiva, Mateo não tem certeza se o tênis vale o custo, que ela não teve de pagar para fazer a avaliação. “Não acho que o tênis vai funcionar para todo mundo”, disse ela.

Os calçados são os mais leves já produzidos pela Adidas e os mais novos concorrentes de uma acirrada competição para fabricar os melhores tênis de corrida em fibra de carbono. Até o momento, apenas 521 pares foram lançados ao público, direcionados a corredores que conseguem correr maratonas em menos de 3 horas e 30 minutos.

Algumas pessoas que correram com eles dizem que dá para sentir a diferença de imediato, e Tigst Assefa, da Etiópia, correu a maratona feminina mais rápida da história com um par, quebrando o recorde anterior em mais de dois minutos na Maratona de Berlim, em setembro.

Mas o curto prazo de validade dos tênis levantou preocupações e fez com que alguns membros da comunidade de corrida questionassem se o hype era merecido.

A característica favorita de Mateo no Evo 1 é seu estilo rocker, disse ela. Foto: Kevin Mohatt/The New York Times

Além da leveza, a outra tecnologia dos calçados - nova espuma e nova estrutura - provavelmente não vai proporcionar uma grande vantagem, dizem os especialistas. E por US$ 500 por maratona, o Evo 1 está entre os calçados menos sustentáveis do mercado. A Adidas disse que pretende manter o preço em US$ 500, o que, acrescentou a empresa, “reflete os materiais e designs de alto desempenho do produto”.

“São alegações de marketing e algumas promessas de melhorias”, disse Ross Tucker, fisiologista do exercício que dirige o Science of Sport, um famoso blog para corredores. “Veio um recorde mundial na maratona. Mas, na verdade, não temos nenhuma evidência, nem em comparação com os concorrentes, não em comparação com os antecessores”.

A Nike há muito domina o mercado de calçados para maratonas com sua linha Vaporfly. Uma placa de fibra de carbono na entressola do Vaporfly armazena e libera energia a cada passada. Combinada com uma espuma na entressola chamada Pebax, a placa catapulta os corredores de longa distância para a frente, melhorando os tempos em cerca de 4% em comparação com os calçados comuns.

Logo após seu lançamento em 2017, com um preço de etiqueta de US$ 250, os Vaporflys ajudaram corredores de elite a quebrar recordes. Outras empresas de calçados seguiram o exemplo, com New Balance, Saucony e Hoka entre as marcas que lançaram calçados com placas de carbono.

O novo tênis da Adidas apresenta três desenvolvimentos principais. Pesando 139 gramas no tamanho 40 masculino, é cerca de 25% mais leve que o Vaporfly mais recente. A empresa afirma que a nova espuma aumenta a captura de energia e uma mudança no design do calçado curva a sola perto dos dedos.

Está bem estabelecido na ciência do esporte que quanto mais leve o calçado, mais rápida a corrida. A diferença de peso entre o Evo 1 e o Vaporfly pode reduzir em cerca de 20 segundos o tempo de um maratonista, disse Geoff Burns, fisiologista da Universidade de Michigan que estuda biomecânica da corrida.

Vista da linha de chegada da Maratona de Nova York de 2022. Foto: Ben Solomon/The New York Times

Esta provavelmente seria a única melhoria, disse Burns, se ele começasse a testar os calcados em laboratório. É improvável que as mudanças na espuma sejam significativas, acrescentando no máximo “frações de um por cento à eficiência”, disse ele.

Quando o Vaporfly chegou, foram necessários anos de testes e uma análise do New York Times para confirmar o aumento de velocidade do calçado, que ficou em torno de 4%. O Evo 1, disse Burns, não é muito diferente do Vaporfly. É “exatamente a mesma receita, com temperos diferentes na espuma”, disse ele.

A durabilidade do calçado continua sendo uma preocupação. Assim como acontece com todos os tênis de corrida, mais velocidade só vem com menos massa e menos suporte. Tênis de corrida como o Vaporfly normalmente duram pelo menos quatro maratonas. Tucker e Burns disseram que, se o Evo 1 dura só uma maratona, talvez já comece a mostrar sinais de degradação antes mesmo da linha de chegada.

“Se você não é um corredor leve e super rápido, provavelmente vai ter dificuldade de completar uma única maratona com esse tênis”, disse Tucker.

Tanto custo por uma melhoria tão pequena no desempenho é emblemático da corrida, disse Burns. Os atletas esgotam todas as opções à disposição pelo preço certo, seja contratar uma equipe de “coelhos” para quebrar um recorde mundial, viajar pelo mundo de jatinho particular ou pagar US$ 500 por um tênis que só dá para usar uma única vez, disse ele.

Mateo disse que o estilo rocker do tênis era sua parte favorita, e que o calçado “não parecia estar no fim da vida” depois da corrida. Mas ela acrescentou que o custo, que ela não teve de pagar, era impraticável e que tudo era mais uma questão de preferência pessoal e biomecânica.

“Eles parecem rápidos, mas cada corredor responde de maneira diferente a calçados diferentes”, disse Mateo. /TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

