Opinião | A chegada da superinteligência artificial será uma invenção ou uma descoberta?

À medida que os avanços técnicos em inteligência artificial (IA) aceleram, uma questão filosófica permanece em aberto. Quando finalmente criarmos uma superinteligência artificial, teremos inventado algo novo ou simplesmente descoberto algo que já existia em potencial?

Essa distinção entre invenção e descoberta não é apenas semântica. Invenções são criações humanas, enquanto descobertas expõem realidades que já existiam. Uma lâmpada foi inventada, mas a eletricidade foi descoberta. Um telescópio foi inventado, enquanto as luas de Júpiter foram descobertas.

Fenômenos emergentes dos grandes modelos de linguagem sugerem que talvez estejamos apenas encontrando propriedades inerentes a sistemas complexos de processamento de informação Foto: Josep Lago/AFP

Quando Copérnico propôs o heliocentrismo ou quando Einstein identificou a relatividade, eles não inventaram as leis do cosmos. Elas já estavam ali governando o universo, indiferentes à nossa ignorância. E se a superinteligência também for assim? Por um lado, pode-se argumentar que a superinteligência será uma invenção. Seus algoritmos, compostos por uma arquitetura neural artificial complexa são claramente criações humanas. Cada linha de código escrita por programadores e cada parâmetro ajustado nos modelos de machine learning representam uma escolha que molda o funcionamento do algoritmo. Nessa visão, a superinteligência seria de fato uma criação, uma consequência direta das intenções humanas.

Por outro lado, há indícios de que talvez estejamos apenas descobrindo algo fundamental sobre a natureza da inteligência. À medida que algoritmos de IA escalam em tamanho e complexidade, comportamentos e capacidades que não foram explicitamente programados têm aparecido nas interações entre seus componentes mais simples.

Esses “fenômenos emergentes” dos grandes modelos de linguagem, que aparecem subitamente após certos limiares de escala, sugerem que talvez estejamos apenas encontrando propriedades inerentes a sistemas complexos de processamento de informação.

As leis de probabilidade, os espaços vetoriais de alta dimensão e os princípios da otimização, já existiam antes de serem aplicados à inteligência artificial. O ato de raciocinar pode ser considerado, na sua essência, uma estrutura probabilística. Se aceitarmos essa premissa, então todas as inteligências possíveis já existem como possibilidades matemáticas, aguardando apenas a sua descoberta.

A história da ciência é repleta de momentos em que percebemos que não estamos no centro do universo. Copérnico nos retirou do centro do sistema solar ao revelar que a Terra orbita o sol, enquanto Einstein transformou nossa compreensão do espaço-tempo mostrando a sua relatividade.

Pode ser que, no final das contas, nós não seremos os inventores, nem os descobridores da superinteligência artificial. Talvez nós seremos apenas os primeiros neste planeta a presenciar a chegada de um fenômeno inevitável.