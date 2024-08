Em agosto, o Brasil registrou o maior número mensal de queimadas desde o início do monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em 1998. Grandes cidades foram envolvidas por uma camada de fumaça, levando a um cenário quase apocalíptico. Essa realidade reflete a complexa interação entre as mudanças climáticas, falhas de monitoramento e de punição e o crescente poder do agronegócio no Brasil.

Para enfrentar essa crise ambiental, a ciência e a tecnologia não serão apenas ferramentas auxiliares, mas os pilares essenciais da solução. No centro dessa abordagem estará o aumento do uso de algoritmos de inteligência artificial (IA) para monitorar, prever e mitigar os incêndios florestais

Estragos causados pelo fogo que atingiu a região de Ribeirão Preto nos últimos dias começam a ser calculados. Em um pátio da Polícia Civil, na cidade de Dumont, carros, caminhões, motos e até uma igreja foram atingidos Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

PUBLICIDADE Sistemas de monitoramento por satélite, aprimorados por IA, têm o potencial de revolucionar a detecção e resposta a focos de incêndio. Algoritmos de machine learning estão começando a ser treinados para analisar dados meteorológicos, topográficos e de vegetação, permitindo a identificação precoce de áreas de risco e a previsão de novos focos de incêndio. O INPE tem implementado essas tecnologias para fornecer modelos preditivos baseados em simulações estocásticas e análise de séries temporais, com o objetivo de conseguir informar quase em tempo real as autoridades locais, permitindo intervenções rápidas e eficazes. Essas tecnologias não apenas detectam e respondem a incêndios, mas também ajudam na prevenção a longo prazo, analisando padrões históricos e utilizando modelagem preditiva para identificar causas e sugerir intervenções específicas. O uso de big data e a integração de múltiplas fontes de informação geoespacial têm o potencial de aumentar significativamente a performance dos modelos.

Entretanto, a eficácia dessas inovações depende da sua integração com políticas públicas robustas que promovam a educação ambiental e a preservação dos ecossistemas. Somente com uma abordagem integrada que una ciência, tecnologia, e ação política será possível interromper o atual ciclo de destruição e construir um futuro sustentável.

A implementação de sistemas de IA requer mais do que apenas desenvolvimento tecnológico. É necessário um compromisso coletivo para integrar essas ferramentas em políticas públicas, treinamento adequado e uma infraestrutura que garanta a sua operação. Sem a intervenção humana proativa, desde a formulação de políticas até a ação local, a IA permanecerá apenas como uma promessa tecnológica.

O Brasil tem o potencial de se tornar um símbolo de inovação científica e de resistência, demonstrando que, mesmo diante de grandes desafios, a humanidade consegue encontrar soluções criativas para preservar o planeta. Mudanças climáticas e algoritmos de IA serão os dois principais assuntos deste século. Chegou a hora de trabalharem em conjunto.