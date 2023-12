A ascensão do ChatGPT levanta uma questão provocativa: estamos confundindo a simulação da criatividade com a sua expressão real? O algoritmo, com sua capacidade de processar e responder a uma grande possibilidade de consultas, é sem dúvidas um importante avanço. No entanto, quando se trata de replicar a criatividade humana, como no caso da escrita de colunas de jornais, o ChatGPT revela mais suas limitações do que suas capacidades.

A escrita criativa não é um simples ato de juntar palavras atraentes em frases coerentes. Ela é, na sua essência, uma expressão intrincada de experiências humanas, emoções, e um entendimento profundo dos fenômenos da vida. Cada escritor, cada colunista, carrega um universo único de pensamentos e percepções, algo que a inteligência artificial (IA), por mais avançada que seja, ainda não pode replicar autenticamente.

Criatividade do ChatGPT seria capaz de escrever uma coluna jornalística? Foto: REUTERS/Dado Ruvic

O ChatGPT, por exemplo, pode gerar textos que soam inteligentes, mas falta-lhe a chama da verdadeira criatividade. A capacidade de surpreender, de quebrar normas, de ver o mundo através de lentes únicas, ainda é um patrimônio exclusivamente humano. A IA pode imitar estilos, mas criar algo verdadeiramente novo e original é um desafio que vai além da sua programação atual.

Nas colunas de jornal, onde a autenticidade e a perspectiva individual são cruciais, o ChatGPT encontra um terreno ainda mais escorregadio. O algoritmo pode compilar fatos, talvez até criar uma narrativa básica, mas e quanto à capacidade de interpretar eventos atuais com uma voz crítica, única e, às vezes, controversa? Aí reside a verdadeira arte da escrita, que se baseia na capacidade humana de ser irracional e imprevisível.

Além do mais, a criatividade humana muitas vezes floresce nas falhas e nas imperfeições. A imprevisibilidade, o conflito interno, a capacidade de errar e aprender com esses erros são aspectos intrinsecamente humanos que alimentam a criatividade.

A IA, em sua busca por eficiência e precisão, ainda não conseguiu abraçar esses aspectos da condição humana. A perfeição algorítmica do ChatGPT, paradoxalmente, pode ser seu maior impedimento para alcançar a verdadeira inovação criativa.

A humanidade encontra beleza na imperfeição, algo que a IA ainda não aprendeu a apreciar. A verdadeira criatividade envolve riscos, emoções e uma pitada de caos - elementos que ainda são estranhos ao mundo binário da IA.

Talvez a questão não seja se a IA pode se tornar criativa, mas se iremos conseguir que uma máquina um dia entenda as facetas mais profundas e imperfeitas da natureza humana para criar algo verdadeiramente único.

Nota: esta coluna foi escrita pelo ChatGPT-4, que consegue sim escrever colunas de jornais.