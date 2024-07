A ideia de que temos livre-arbítrio - a capacidade de realizarmos escolhas independentes e sermos responsáveis por nossas ações - é fundamental para o nosso entendimento da condição humana.

No entanto, avanços recentes na neurociência e na inteligência artificial (IA) estão desafiando essa noção, levantando questões sobre até que ponto controlamos o nosso próprio destino.

A neurociência, por exemplo, tem demonstrado que muitas de nossas decisões são influenciadas por processos inconscientes no cérebro, que ocorrem antes mesmo de nos tornarmos conscientes delas.

IA muda noção de livre-arbítrio Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Experimentos famosos, como os conduzidos por Benjamin Libet, têm encontrado que o cérebro toma decisões frações de segundos antes de nos tornarmos cientes, sugerindo que a nossa sensação de livre-arbítrio pode ser uma ilusão.

No campo da IA, os algoritmos estão cada vez mais capazes de predizer nossas ações e escolhas com alta performance, a partir da análise de grandes volumes de dados sobre os nossos comportamentos passados.

Esta coluna provavelmente foi sugerida a você por um algoritmo de IA, em uma rede social ou no site do Estadão. Se um sistema automatizado indicou este conteúdo com base nos seus interesses e comportamentos anteriores, até a sua reflexão atual sobre se você tem livre-arbítrio não é realmente livre.

Além disso, a IA desafia a nossa noção de mérito e esforço individual. Em um mundo onde algoritmos podem otimizar nosso desempenho e nos ajudar a tomar decisões mais inteligentes, podemos dizer que nossas conquistas são verdadeiramente nossas?

Em setores como a saúde, finanças e até mesmo entretenimento, estamos cada vez mais dependentes desses algoritmos para guiar nossas escolhas e otimizar nossas vidas. Isso pode nos levar a uma complacência perigosa, onde permitimos que a IA tome decisões importantes em nosso lugar, sem questionar o grau de controle que realmente temos.

No entanto, é importante lembrar que a IA é uma tecnologia concebida e programada por seres humanos, o que nos dá a capacidade de moldar o desenvolvimento e a utilização dessas ferramentas. Na essência, a aparente ausência de iniciativa gerada pela IA vem da nossa própria decisão de criar e implementar esses algoritmos.

No final das contas, como disse o filósofo Jean-Paul Sartre, “estamos condenados a ser livres”. A ascensão da IA não deve ser vista como uma ameaça ao livre-arbítrio, mas como uma oportunidade para reavaliar nossa compreensão do que seria a verdadeira liberdade humana em um mundo cada vez mais complexo e guiado pela tecnologia.