O ChatGPT será seu novo colega de reunião

Ilustração pelo Dall.e 2. Foto: Estadão

Há algumas semanas, o tema ChatGPT se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais e aplicativos de mensagens, passando a ser protagonista inclusive de memes e piadas. Em apenas 2 meses, o número de usuários atingiu 100 milhões, superando o surpreendente marco do TikTok de 9 meses. Tanto ele como seu recém lançado rival, Bard A.I., do Google, pertencem à categoria de Inteligência Artificial (IA) denominada Generativa. As IAs generativas são as que geram conteúdos de texto, áudio ou imagem. O amplo sucesso dessas IAs começou na verdade com o Dall.e 2, também da OpenAI, que permite gerar uma imagem de alta qualidade a partir de uma simples descrição textual (recurso que eu utilizei para ilustrar este artigo).

Tais ferramentas possuem um enorme potencial de aplicações profissionais, que vai muito além daquelas que podemos imaginar num primeiro momento. Por exemplo, uma das primeiras aplicações imaginadas para o Chat GPT é substituir a péssima experiência de alguns chatbots no atendimento aos clientes. Outra é a geração de artigos e outros conteúdos para publicação online. No entanto, o real impacto em nossa forma de trabalhar e na produtividade ocorrerá com a utilização dessas IAs na implementação de novas funcionalidades nas soluções profissionais já existentes e nas que estão para serem criadas.

Vamos tomar como exemplo as reuniões online para ilustrar o potencial dessas IAs aplicadas em problemas práticos em ambiente organizacional. Durante a pandemia, o número desse tipo de reunião cresceu acentuadamente e se manteve num nível superior à pré-pandemia. Reuniões não são eventos isolados, pois elas envolvem atividades administrativas anteriores, durante e posteriores às suas ocorrências. Tais atividades incluem revisar materiais de reuniões anteriores, tomar notas, atribuir responsabilidades, gerar lista de atividades por participante e, por fim, identificar e resumir os principais pontos tratados, as conclusões e os aprendizados. Essas atividades tomam um tempo que transcende a duração da reunião. Ademais, passado algum tempo, retomar a consciência situacional daquele momento exige ainda um esforço adicional em revisão de anotações.

Agora imagine se fosse possível que uma IA acompanhasse cada reunião, tomasse notas e, ainda, reconhecesse quais são os pontos mais importantes tratados e as conclusões, para sumarizar cada reunião. Imagine se essa IA pudesse reconhecer e documentar quais são os pontos de ação (atividades) que foram gerados durante uma reunião e quem são os responsáveis, recomendando automaticamente tarefas a eles. Imagine ainda se a IA automaticamente criasse capítulos de acordo com os tópicos tratados em cada reunião, divididos em seções, permitindo que a recapitulação seja focada nos tópicos de interesse ou nos momentos em que seu nome foi mencionado? E se fosse possível perguntar para a IA qual foi a opinião de um colega durante a reunião sobre um determinado tópico e obter uma resposta precisa, ao invés de precisar procurar nas anotações ou gravações?

Surpreendentemente, há poucos dias (dia 1 de fevereiro de 2023), a Microsoft anunciou a ferramenta Teams Premium, que já possui algumas dessas funcionalidades e terá outras disponibilizadas ao longo deste ano de 2023. A estratégia da bigtech foi integrar o GPT v3.5, a mesma IA generativa utilizada pelo Chat GPT, com o objetivo de aumentar a produtividade das reuniões e todas as tarefas administrativas relacionadas a elas. Com essa novidade, os usuários da plataforma Teams passam a ter como colega de reunião um "primo" do Chat GPT. Já os usuários da plataforma Google poderão ter num futuro próximo a companhia do Bard A.I. em suas reuniões na ferramenta Meet, caso a empresa siga a mesma estratégia, o que é provável.

Esse é apenas o começo do primeiro capítulo de uma nova história que está se iniciando. A IA chegou para ficar e ganhar um espaço cada vez maior e mais rapidamente nos ambientes de trabalho. Sem dúvida, essa coleta de dados organizada e processada de reuniões e interações profissionais catalisará mudanças muito mais profundas no longo prazo do que apenas ganho de produtividade.

Por exemplo, a título de reflexão, atualmente já existem modelos de IA que analisam a qualidade dos comentários e das perguntas e dão uma nota de acordo com o grau de engajamento, interesse, conhecimento e profundidade demonstrado por uma pessoa num assunto. Pesquisadores estão desenvolvendo e testando esse tipo de IA há alguns anos para transformá-las em assistentes de professores em sala de aula, para que a nota de participação de alunos possa ser atribuída de acordo com a qualidade de suas colocações. Em quanto tempo veremos essa mesma IA aplicada na geração de métricas de desempenho dos executivos baseadas nas interações profissionais em reuniões, reduzindo assim o caráter subjetivo das avaliações de desempenho? Quais serão os desdobramentos disso?

Ao solicitar ao ChatGPT para reescrever uma versão preliminar que redigi deste artigo, ele concluiu com "O futuro é incerto, mas as possibilidades são surpreendentes". Faço minhas as palavras do ChatGPT.