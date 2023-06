Superando a Desigualdade Tecnológica e Educacional: Como a Democratização da Ciência de Dados está Transformando a Vida de Estudantes em Escolas Públicas

Fotos do Programa Ciência de Dados na Educação Pública gentilmente cedidas pela Professora Karla Esquerre

Com o surgimento de tecnologias exponenciais e as mudanças no mundo dos negócios, há uma crescente preocupação com o futuro do trabalho. Nesse debate, uma questão que gera consenso é a importância de ensinar aos jovens habilidades em ciência de dados e inteligência artificial, a fim de prepará-los para o mercado de trabalho atual e futuro. No entanto, a desigualdade educacional tecnológica surge como um desafio significativo, uma vez que apenas os jovens de classes mais altas têm acesso a esses conhecimentos, acentuando ainda mais a disparidade no acesso à educação e tecnologia.

Essa desigualdade cria uma lacuna de oportunidades entre aqueles que têm acesso e aqueles que não têm, perpetuando o ciclo de pobreza e limitando o desenvolvimento individual e social. Aqueles em desvantagem têm menos chances de obter empregos bem remunerados, engajar-se plenamente na sociedade e buscar uma educação de qualidade, o que resulta em impactos negativos no crescimento econômico, na estabilidade social e na equidade global.

Para enfrentar essa lacuna, promover o protagonismo juvenil e incentivar a justiça social, foi criado o Programa Ciência de Dados na Educação Pública, idealizado e coordenado por Karla Esquerre, professora e pesquisadora da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. O programa visa apoiar a formação de estudantes do ensino fundamental II e médio, de escolas públicas, na área de ciência de dados.

O programa destaca-se por seu compromisso com a equidade e a inclusão. Ele busca reduzir as desigualdades de acesso à educação e promover a participação de grupos historicamente marginalizados, como mulheres, negros e indivíduos de baixa renda. Além disso, o programa oferece bolsas de estudo e materiais didáticos gratuitos. Desde sua criação em 2019, aproximadamente 1000 estudantes de escolas públicas em Salvador foram beneficiados, graças a parcerias com escolas públicas e organizações da sociedade civil.

Um aspecto importante do programa é a formação de professores. Reconhecendo o papel fundamental dos educadores na promoção da educação em ciência de dados, o programa oferece capacitações e recursos aos professores das escolas parceiras, criando um ambiente de aprendizado estimulante tanto para os estudantes quanto para os educadores.

Segundo Karla, o programa tem alcançado resultados muito significativos. Os estudantes participantes ampliaram sua compreensão crítica sobre a cidade e a sociedade, desenvolveram habilidades de exploração e análise de diferentes realidades, além de fortalecerem sua capacidade de tomada de decisões embasadas em dados. Esses jovens também se tornaram agentes de transformação em suas comunidades, aplicando o conhecimento adquirido para propor soluções inovadoras para problemas locais. Além disso, o programa despertou o interesse de muitos participantes em seguir carreiras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).

Ao capacitar os jovens com habilidades em ciência de dados, o programa os prepara para se tornarem cidadãos ativos e participativos em uma sociedade baseada em dados. Os alunos aprendem a questionar, investigar e tomar decisões informadas com base em evidências, habilidades essenciais para resolver problemas complexos e construir um futuro sustentável.

Além disso, a educação em ciência de dados também oferece diversas oportunidades de carreira. Com a crescente demanda por profissionais especializados nessa área em diversos setores da economia, os jovens que participam do programa têm uma vantagem competitiva significativa no mercado de trabalho.

Essas habilidades também contribuem para a promoção da inovação e do empreendedorismo. Os jovens são incentivados a pensar de forma criativa, identificar problemas e buscar soluções por meio da aplicação de técnicas de ciência de dados. Essa mentalidade empreendedora é essencial para impulsionar o progresso e a transformação social.

O Programa Ciência de Dados na Educação Pública é um exemplo inspirador de como é possível promover a educação em habilidades essenciais para o futuro, como ciência de dados, de forma inclusiva e transformadora. Ao capacitar os estudantes com habilidades relevantes, ele os prepara para enfrentar os desafios do presente e do futuro, construindo um futuro mais justo e equitativo. O valor gerado por esse tipo de iniciativa vai muito além da mudança significativa de perspectiva futura na vida dos jovens beneficiados pelo programa. Ele impacta positivamente a sociedade e a economia regional, podendo inclusive contribuir com o país como um todo caso adotado em escala nacional.