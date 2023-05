A Inteligência Artificial surpreende na culinária ao inovar receitas tradicionais

Fotos de algumas das receitas criadas por inteligência artificial que inovam a culinária Marroquina. Fonte: Livro Spice and Machine de Alia Al Kasimi.

A culinária é uma das características mais distintas da humanidade. Diferentemente de outros animais, os humanos têm explorado diferentes técnicas para preparar alimentos, criando pratos e sabores únicos que são transmitidos de geração em geração desde a pré-história. Apesar de estar relacionada à nossa necessidade básica de alimentação, ela transcende esse aspecto primário indo em direção à manifestação artística que nos permite usufruir de experiências sensoriais exóticas com nosso paladar, olfato, visão, tato e até mesmo audição, ao mesmo tempo em que suprimimos uma necessidade básica que é nossa alimentação.

Mas será que a Inteligência Artificial (IA) pode nos ajudar a inovar na culinária? É certo que o grau de evolução da IA tem nos impressionado muito, principalmente depois da popularização das IAs Generativas. Não é novidade que elas podem nos ajudar a criar imagens a partir de um texto descritivo ou escrever um texto razoável sobre um tema qualquer. Por outro lado, sendo a culinária algo intrinsecamente humano, será que a IA, no seu estágio atual de desenvolvimento, realmente consegue trazer contribuições inovadoras e significativas na culinária? Difícil acreditar que isso seja possível atualmente, não é mesmo?

Mas não para Alia Al Kasimi, do canal do Youtube "Cooking with Alia" (Cozinhando com Alia, em português), com quem tive uma conversa na última semana durante sua visita ao Vale do Silício. Por ser apaixonada por culinária e tecnologia, ela me contou que estava ansiosa para descobrir se a IA poderia gerar receitas marroquinas inovadoras, que nunca tivessem sido vistas antes, com um toque contemporâneo e que ainda mantivesse o sabor delicioso dos pratos. Em suas palavras, ela resolveu então "colocar a IA à prova" usando algumas ferramentas, dentre elas o ChatGPT.

Segundo a autora, os resultados foram surpreendentes. Alia conta que não apenas a IA gerou uma grande variedade de pratos criativos e distintos, como tartar de Harira e bolo de chá de hortelã marroquino, como as receitas sugeridas ao serem preparadas se provaram genuinamente saborosas. Alia comentou que precisou fazer ajustes mínimos no preparo das receitas sugeridas pela IA, o que também causou surpresa. Diante desse resultado, ela resolveu selecionar 10 das suas receitas marroquinas favoritas e que tinham sido testadas, dentre as várias criadas por IA, para criar o livro "Spice and Machine" (Tempero e máquina, em português), que foi publicado na versão eletrônica (na plataforma Kindle), em 20 de março de 2023.

Seu livro de receitas é um convite para que leitores saboreiem e se surpreendam com as maravilhas da gastronomia marroquina contemporânea concebidas pela IA. Apesar de sua excelente experiência, a autora reconhece que convencer as pessoas de que a IA pode criar receitas deliciosas pode ser um desafio, pois a percepção que se tem das máquinas dificulta associá-las prontamente com sabores e gostos, criando ceticismo. Mas ela acredita que à medida que a IA se tornar cada vez mais prevalente em vários aspectos de nossas vidas, sua aceitação no mundo culinário se tornará mais ampla.

Esse é um exemplo de como a IA pode nos ajudar a fazer melhor aquilo que já fazemos, aumentando nosso repertório e criando novas possibilidades. Por essa razão, a IA já está mudando nossa forma de trabalhar. Ela não substituirá o ser humano em suas atividades, mas se tornará um canivete suiço poderoso em praticamente todas as atividades humanas, das técnicas às artísticas.