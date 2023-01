As 5 tendências em inovação para 2023

No início do ano, é comum a pergunta sobre quais serão os segmentos da economia em que teremos mais inovação, bem como quais devem ser as principais tendências mundiais. A resposta não é tão simples, mas, nas próximas linhas, destaco 5 tendências importantes de serem observadas nos próximos 12 meses.

Não é segredo que a crise climática trouxe diversas mudanças e novos hábitos de consumo. Após a COP-27, a urgência de tomadas de ações na pauta ESG está crescente, mas 2023 começa com polêmicas. O ano se inicia com algumas empresas escondendo metas e com receio das suas lideranças não conseguirem criar projetos para cumpri-las.

Na Europa, a Guerra na Ucrânia continua e os temores de uma Terceira Guerra Mundial ainda pairam no ar. Importante destacar que os ataques extrapolam o campo de batalha, e essa é também uma guerra cibernética. Os problemas de energia elétrica e combustível que o Velho Mundo enfrenta são também consequências do conflito.

As empresas irão se movimentar para um compromisso de Soberania Digital, movimento já feito pela gigante AWS, da Amazon, em novembro de 2022. A discussão sobre a soberania de dados seguirá crescente. Qual é a governança de dados da sua organização? A empresa em que você hospeda dados possui uma política de transparência e acesso à informações? Não há dúvidas de que dados são o novo petróleo e que, por isso, trazem vantagem política e econômica.

Os impactos da Era Covid seguirão. Serão necessários investimentos importantes para prevenção de próximas pandemias, monitoramento global de doenças, construção de sistemas de saúde, investimento em tecnologia que incluam estudos, vacinas, terapias e diagnósticos. Vale lembrar que os efeitos da chamada covid longa ainda são desconhecidos, e afetam 50% das vítimas infectadas pelo vírus.

Há também a Inteligência Artificial (IA), que, além de criar imagens, já está no nosso dia a dia em campanhas, sugestão de compras, sugestão de investimentos, automatização de textos e respostas de e-mail. As redes sociais utilizam IA para fornecer mais conteúdos que prendam a atenção dos usuários. Para alguns especialistas, 2023 é o ano da Singularidade.

Quando se trata do cenário de startups, minhas apostas de investimentos são em healthtechs (saúde), logtechs (logística), climatechs (mudanças climáticas), foodtechs (alimentação) e cybertechs (cibersegurança).

Este é um ano que começa cheio de desafios, consolidação de tecnologias, desafios nos mercados e recessão na economia. Vale lembrar que tais cenários podem apresentar oportunidades de criação de valor. Veremos estas 5 tendências e muitas outras ao longo dos próximos meses.