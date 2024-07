Ações pontuais e cerimoniais, como eventos anuais ou treinamentos obrigatórios, sem a integração da diversidade na cultura organizacional diária, também são suspeitas. Outro ponto crítico é a falta de transparência: empresas que não divulgam dados claros e transparentes sobre seus progressos em D&I, ou que evitam auditorias externas e relatórios de diversidade, podem estar escondendo a falta de avanço real.

As consequências do “diversity washing” são diversas e, em um país como o Brasil, todos saem perdendo. Podemos listar algumas: há a perda de credibilidade; consumidores, funcionários e investidores estão cada vez mais atentos às práticas reais das empresas. No ambiente interno, a moral dos funcionários pode ser impactada negativamente. Aqueles que percebem uma discrepância entre os valores proclamados pela empresa e suas práticas reais podem se sentir desmotivados e desengajados, levando a uma menor retenção de talentos e a um ambiente de trabalho tóxico. No âmbito externo, a exposição pública de práticas de “diversity washing” pode resultar em críticas severas, boicotes e uma reputação manchada, impactando a imagem pública da empresa e, por consequência, o valor dessa empresa para seus investidores e acionistas.

Vivemos, sim, um momento em que o “diversity washing” é uma prática mais comum do que se percebe e isso tem gerado consequências graves para além da cartilha conhecida. Sem o devido olhar para o tema, as empresas estão estrategicamente decidindo não se comprometer com o futuro e nem com a sociedade. Promover mudanças significativas exige que as empresas se comprometam genuinamente, implementando ações concretas e transparentes.