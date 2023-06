É hora de associar inovação com agricultura

Inovação e agricultura: talvez não sejam os dois conceitos que você naturalmente associa, mas talvez devesse. O Brasil é um país muito conhecido por sua produção agrícola e está se destacando cada vez mais no cenário global por suas soluções inovadoras no setor - nossa balança comercial fica positiva em grande parte por isso. E arrisco dizer que isso não deve mudar por alguns anos.

O setor tem se colocado cada vez mais à frente de seus concorrentes nesses produtos. E o mais legal é conseguir trazer o quão importante foram as evolução de cultivares ( modificação nas espécies de plantas) e defensivos. Mas, de que forma está conectado isso à inovação? E por que falar de agricultura quando a discussão predominante é sobre ESG?

Brasil tem destaque na agricultura por conta de suas soluções inovadoras Foto: Jonne Roriz/Estadão

Um simpósio, realizado no Missouri em 2019 nos EUA, trouxe números muito importantes, que evidenciam a relação direta da agricultura com a inovação. Na década de 1940, por exemplo, precisava-se de cerca de 1.400 m² para produzir 250 quilos de milho. Hoje, essa mesma quantidade pode ser produzida em apenas 200 m². O que isso significa? Significa que precisou-se de muita evolução tanto genética, de seleção das mudas e processos de cultivo. E na prática esse ganho de produtividade nos traz muitas oportunidades. Tanto em capacidade produtiva, quanto em abrir novos caminhos para sustentabilidade. É importante lembrar que, como qualquer empresa, uma propriedade rural precisa ser lucrativa.

Essas melhorias não teriam sido possíveis sem instituições como a Embrapa, que tem sido uma força motriz na inovação genética e de manejo no Brasil. Apoiada por linhas de crédito específicas do governo federal, a Embrapa tem possibilitado aos produtores rurais permanecerem competitivos e adotarem práticas mais sustentáveis.

Com toda essa importância, as agtech, startups criadas para resolver problemas e desafios ligados ao setor, estão em grande escala. Segundo dados do Radar Agtech realizado pela Embrapa, o número de startups do Agro cresceu 40% em 2022 em comparação com 2019.

A conexão entre inovação agrícola e o ESG é bastante profunda. A inovação no setor agrícola não é apenas uma questão de eficiência e produtividade, mas também está profundamente interligada com questões ambientais, sociais e de governança. Este é um mercado importante, e que tem um potencial gigantesco de contribuição de um produção sustentável. A questão agora é: que novas inovações e melhorias sustentáveis nos aguardam no futuro? Com o ritmo atual de progresso, as possibilidades são infinitas.