Elon Musk tem planos ambiciosos, mas resta saber se vai conseguir cumpri-los

Elon Musk, o CEO da Tesla, CEO e CTO da SpaceX, cofundador da Neuralink, fundador da The Boring Company e CEO do Twitter anunciou na segunda-feira, 24, que está mudando o nome do Twitter para “X”. Ele também disse que pretende tornar a plataforma mais aberta e livre para a expressão.

A mudança já pode ser percebida por usuários na plataforma e, ao que tudo indica, a URL x.com - que já foi a URL do PayPal - será o endereço oficial da plataforma.

“O Twitter é a praça pública digital onde são discutidas questões essenciais para o futuro da humanidade”, disse Musk em um comunicado. “Estou comprometido em tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando sua confiabilidade, tornando a plataforma mais aberta e livre e adicionando novos recursos que tornam o Twitter ainda mais valioso para seus usuários.”

Twitter perde passarinho azul e ganha letra xis como nome e logo Foto: Jonathan Brady/AP

A mudança de nome do Twitter para X é um sinal de que Musk pretende transformar a plataforma em algo muito diferente do que ela é hoje. Ele está comprometido em tornar o Twitter uma plataforma mais aberta e livre, e ele está confiante de que pode fazer isso sem sacrificar a confiabilidade da plataforma.

Musk, além de todos os negócios que lidera, criou recentemente uma empresa chamada xAI, sua empresa de inteligência artificial (IA). Ele também fez parte do time que fundou a OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT e outras ferramentas, mas saiu da empresa depois de algumas divergências sobre o andamento do projeto.

Podemos esperar para os próximos capítulos a transformação do Twitter em um superapp. Uma das possibilidades é que o Twitter se torne uma plataforma única para todas as formas de comunicação. Isso significaria que os usuários poderiam usar o Twitter para enviar mensagens de texto, fazer chamadas de voz, videochamadas, compartilhar fotos e vídeos, e até mesmo fazer compras. Isso tornaria o Twitter uma plataforma muito mais poderosa e versátil do que é hoje.

Outra possibilidade é que o Twitter se torne uma plataforma única para todas as formas de informação. Isso significaria que os usuários poderiam usar o Twitter para obter notícias, informações sobre eventos e até mesmo para aprender sobre novos tópicos. Isso tornaria o Twitter uma plataforma muito mais informativa e valiosa do que é hoje.

Enfim, ainda não sabemos ao certo como o Twitter será transformado por Elon Musk. No entanto, é certo que ele tem planos ambiciosos para a plataforma. Resta aguardar para ver se ele será capaz de cumpri-los.