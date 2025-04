Opinião | O futuro do trabalho está em risco. E a culpa é da inteligência artificial?

A conversa começou como tantas outras: entre goles de café e reflexões sobre o futuro. Do outro lado da mesa, um executivo de uma grande empresa, recém-chegado do SXSW, falava com brilho nos olhos: “As empresas de inteligência artificial (IA) vão salvar o mundo.”

Fiquei com essa frase na cabeça. Porque ela carrega entusiasmo, sim, mas também exige uma pausa. Salvar quem, exatamente?

Avanços de IA podem ameaçar alguns empregos Foto: milatas/Adobe Stock

PUBLICIDADE Estamos vivendo um tempo curioso. As empresas de tecnologia, que antes falavam só de código e nuvem, agora discutem turbinas eólicas, baterias de lítio, parcerias estratégicas com governos e participação ativa na formulação de políticas públicas. É um novo tipo de poder. E ele consome energia - muita energia. Seus data centers funcionam como pequenas cidades, e isso nos obriga a repensar o que é eficiência - energética, tecnológica e, por que não, humana. Enquanto as empresas de IA se tornam também empresas de energia, infraestrutura e influência política, o trabalho humano vai se tornando uma variável frágil. Segundo a OIT, 37% dos postos de trabalho no Brasil estão expostos à IA generativa - o equivalente a mais de 37 milhões de pessoas. E o dado que mais preocupa: o risco de automação para mulheres é duas vezes maior do que para homens. Porque os algoritmos são treinados com dados que carregam, ainda, nossas velhas desigualdades.

A pergunta que fica para quem lidera hoje é: como guiar times em um mundo onde os sistemas aprendem sozinhos, mas ainda não aprenderam o que é justiça?

Temos falado pouco - e tarde - sobre responsabilidade algorítmica, vieses, e o que fazer com quem perde espaço nessa corrida. Não adianta treinar IA com mais dados, se as empresas não treinam consciência.

E isso exige mais da liderança. Não apenas conhecimento técnico, mas coragem ética. Porque o futuro que estamos ajudando a desenhar com algoritmos e acordos políticos vai além da tecnologia - ele define quem continua no jogo.

O futuro do trabalho não cabe mais nas planilhas de produtividade. Ele exige novos mapas - com empatia, com regulação, com transição justa. Precisamos de líderes que não apenas falem sobre o futuro, mas o projetem com gente dentro.

Porque, no fim das contas, de que adianta tanta inteligência artificial se continuarmos descartando a inteligência mais valiosa: a humana?