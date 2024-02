Apple revela ferramenta de IA para ajudar designers a animar imagens estáticas

A Apple revelou nesta quarta-feira, 14, uma nova ferramenta de inteligência artificial (IA) generativa desenvolvida pela empresa: o Keyframer, que permite criar animações a partir de imagens estáticas e bidimensionais (2D). O objetivo é ajudar o trabalho de designers e animadores.

PUBLICIDADE A solução da Apple recebe comando por textos para gerar conteúdo em imagem. A tecnologia por trás disso é um modelo amplo de linguagem (LLM, na sigla em inglês), mesma base que turbina o ChatGPT, Midjourney e outros produtos de IA que têm surgido nos últimos meses. A novidade foi apresentada no artigo “Keyframer: Empowering Animation Design Using Large Language Models”, publicado no dia 8. Para utilizar a ferramenta, basta subir uma imagem e, em seguida, enviar um comando. Os usuários podem refinar seus designs por meio de solicitações sequenciais, editando o código diretamente ou inserindo novos prompts de texto.

Keyframer, ferramenta de IA da Apple, promete ajudar designers e animadores no trabalho Foto: Reprodução/Keyframer/Apple via AppleInsider

No artigo, os desenvolvedores afirmam que a pesquisa por trás da ferramenta foi feita por meio de entrevistas com profissionais de design e engenheiros de animação, que elogiaram a eficiência e a velocidade do Keyframer em comparação métodos tradicionais de criação de animação.

O Keyframer ainda está em testes na comunidade acadêmica, o que significa que não está disponível para o grande público. Espera-se, no entanto, que seja lançado em breve — em especial, no iOS 18, com uma versão aprimorada da assistente Siri.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani