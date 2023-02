Primeiro robô mentor do mundo para educação superior é de uma faculdade brasileira

Foto: Divulgação Sirius. Gerada com uso de inteligência artificial

Faculdade Sirius lançou a Luna, robô baseado na mesma tecnologia do ChatGPT, que atua como mentora de carreiras para os alunos.

As aplicações da inteligência artificial estão cada vez mais em todos os lugares. Depois que o ChatGPT ganhou o mundo com suas impressionantes habilidades com geração de texto, diversas aplicações vem surgindo. No Brasil, a Faculdade Sirius anunciou ser a primeira instituição de ensino superior do mundo a lançar um chatbot tutor para seus alunos, chamado de Luna.

A Luna é capaz de dar dicas de carreira, apoiar os alunos na preparação para entrevistas e na elaboração de currículos. Também consegue elaborar e corrigir códigos de programação, explicar comandos e scripts em linguagens como Python, Javascript, SQL, JSON, dentre outras. São as linguagens mais utilizadas por alunos dos cursos de Dados e Ciência da Decisão.

Antes de seguir, um disclaimer: sou um dos sócios da faculdade, portanto, falo aqui em primeira pessoa. E digo que estamos muito felizes e entusiasmados por termos lançado em tempo recorde uma ferramenta tão poderosa e inédita mundialmente. Enquanto escolas proíbem o uso da inteligência artificial, estamos abraçando a tecnologia a favor da educação e estimulando seu uso no processo de aprendizagem.

O robô utiliza a tecnologia GPT-3 da OpenAI e foi treinada com a base de conhecimentos dos cursos da Sirius, podendo responder dúvidas técnicas dos estudantes de forma imediata e com alta qualidade.

A Luna já está funcionando em modo beta para os alunos da Sirius e poderá também ser utilizada por qualquer pessoa, bastando para isso entrar na fila de espera.