A conexão humana é a ferramenta mais revolucionária na era da inteligência artificial

Nas rodas de conversa sobre mercado de trabalho, o assunto que prevalece é a inteligência artificial (IA). A preocupação e o interesse são esperados. Os profissionais mais antenados estudam a tecnologia para torná-la uma aliada para potencializar a produtividade. Porém, essa busca incessante de se adaptar ao mundo digital - que, sim, é necessária e urgente - pode nos fazer perder de vista a relevância de características pessoais, soft skills e do quanto não importa como os computadores ou robôs são capazes de resolver problemas, se, quem tem esses problemas, são as pessoas.

A essência do empreendedorismo é solucionar dores da sociedade, ou seja, das pessoas. E se os problemas são nossos, a força, acreditem, também. Quando nós, enquanto seres sociáveis, juntamos essa força… aí, sim, somos capazes de mudar o mundo.

É a partir dessa lógica que surgem as comunidades de empreendedores. Grupos de pessoas que, unidas, normalmente por meio de uma ferramenta tecnológica, realizam e obtêm resultados que, de forma individual, seriam muito difíceis ou até impossíveis. A mais famosa comunidade de empreendedores, você deve conhecer.

Com a chegada da IA, as pessoas tem que aprender a se adaptar a essa nova realidade Foto: MARK R. CRISTINO/EFE

O crescimento econômico exponencial do Vale do Silício se deu a partir de um ciclo de alto impacto. A primeira empresa de tecnologia foi fundada por oito cientistas-empreendedores: Jay Last, Robert Noyce, Sheldon Roberts, Julius Blank, Eugene Kleiner, Jean Hoerni, Gordon Moore e Victor Grinich. Em três anos, a Fairchild Semicondutores se tornou a oitava maior da indústria, com faturamento anual de US$ 21 milhões. A corporação passou a ter profissionais de excelência que, inspirados pelos líderes, também queriam empreender. E ao contrário de uma lógica de competição, os co-fundadores decidiram apoiar os ex-funcionários nos desafios. Em 12 anos, 31 companhias surgiram a partir da primeira, graças a um padrão de apoio, onde uma se torna cliente, fornecedora ou parceira de negócios da outra. Um ambiente pujante, potencializado pela tecnologia, guiado pelas pessoas.

Há uma série de fatores que contribuem para o êxito das comunidades, e muitos deles são explorados em estudos de economia comportamental e psicologia. Essas pesquisas revelam que, como seres sociais, temos uma necessidade inata de conexão, pertencimento, propósito e significado. E essas demandas existem, também, dentro do contexto profissional. Uma comunidade de empreendedorismo possibilita que os participantes passem a vivenciar um senso de pertencimento, de fazer em conjunto e de não estarem sós. A oportunidade, valiosa, de networking, troca de experiências e conhecimento é uma propulsora para o realizar.

Pensando na realização de outras mulheres, eu fundei a comunidade de empreendedoras Ela Vence. Um espaço seguro só para elas. Só para nós. Mais de 650 mil participantes já trocaram experiências, conhecimento e fizeram negócios através desta conexão.

Para se ter uma ideia de como ainda precisamos dar mais espaço para talentos femininos, que tal pensar, novamente, no Vale do Silício? Nos dois primeiros anos desta década, a porcentagem de mulheres em cargos de general partners cresceu de 15,4% para 17,1%. Um avanço, mas ainda muito abaixo da quantidade de homens na liderança.

E é por isso que comunidades de empreendedorismo focadas em mulheres são essenciais em todo mundo. Porque só nós sabemos os desafios que se impõem em razão do gênero, das questões históricas, de uma cultura que, por muito tempo, tentou deixar as mulheres como coadjuvantes da História e das próprias histórias. Porque descobri, em 20 anos de carreira, que, se ela vence, todas nós vencemos.

E, por mais que a tecnologia surja, disruptiva, inovadora, transformadora... a ferramenta mais revolucionária do planeta… ainda são as pessoas.