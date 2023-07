Conhece a ideia de ‘venture client’? Veja como método pode ser atalho para inovação

Você certamente já ouviu a frase “o cliente tem sempre razão”. Ela é tão conhecida e repetida pois parte do pressuposto de que, quando você tem clientes, você tem um negócio bem sucedido. A partir dessa lógica surgiu o Venture Client:

Em vez de grandes empresas aportarem investimentos em startups, elas se tornam clientes iniciais.

As corporações não vão adquirir equity , e sim, comprar o produto ou contratar o serviço.

, e sim, comprar o produto ou contratar o serviço. O risco está em obter uma solução que pode não estar finalizada, nem ter um modelo de negócios bem estabelecido.

No entanto, é uma opção para acelerar o processo de inovação das companhias.

Gregor Gimmy institucionalizou o modelo quando trabalhava na BMW e surgiu a demanda de uma ferramenta específica, para complementar a tecnologia de outra empresa. Ele entendeu que, mesmo com investimento milionário, a startup teria limitações financeiras para desenvolver uma solução complementar e que não valeria a pena investir e ter uma parte do negócio. No entanto, ser pioneira no uso de uma tecnologia do ecossistema automotivo, replicando o serviço aos fornecedores, poderia colocar a montadora alemã em uma posição de liderança.

O Venture Client se destaca por ser uma alternativa win x win.

Corporações têm acesso às soluções que precisam antes dos concorrentes;

Podem alinhar o produto ou o serviço às suas necessidades;

Startups terão o recurso necessário para desenvolver sua tecnologia ao máximo do potencial;

Se torna escalável, já que será possível vender para outras organizações do mesmo ramo e para os fornecedores.

Essa forma de investimento existe há muito tempo - em 1985, a Apple contratou serviços de uma pequena startup… a Adobe! Porém, se tornou popular 30 anos depois, quando Gimmy cunhou o termo. Hoje, ele tem uma consultoria e implementa o modelo em grandes companhias, como:

Bosch : as unidades de negócios se beneficiam estrategicamente de startups como clientes de risco.

: as unidades de negócios se beneficiam estrategicamente de startups como clientes de risco. Holcim : Implantou a Venture Client Unit para conectar startups às necessidades de toda a cadeia - da pedreira ao cliente final.

: Implantou a para conectar startups às necessidades de toda a cadeia - da pedreira ao cliente final. Siemens Energy AG: Concentra a estratégia em projetos-piloto para transformar sistemas de energia e ajudar a combater as mudanças climáticas.

Venture Client caiu no gosto de 97% dos líderes de inovação, segundo o relatório “Open Innovation Outlook 2023 – Macrotendências para 2023 no engajamento corporativo-startup”. Nesse formato, uma companhia pode aumentar em até 10x o acesso à tecnologia. E assim, cliente e empresa, juntos, têm a razão!