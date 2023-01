Demissões e momento do mercado de tecnologia exigem capacitação

O ano de 2023 mal começou e já contabilizamos mais de 40 layoffs (redução de pessoas em períodos difíceis) em empresas de tecnologia no mundo, atingindo 19,1 mil trabalhadores. Para especialistas, essa tendência deverá se acelerar nos próximos meses. No ano passado, mais de 237,8 mil pessoas perderam seus trabalhos em empresas de tecnologia.

Demissão já é algo assustador. Mas, vamos focar na solução. Como se preparar para uma recolocação? Achei interessante trazer esse assunto por dois fatores. Primeiro porque início de ano costuma ser um período no qual nos propomos a fazer diferente. Projetamos novas metas, nos desafiamos a adotar novos hábitos e nos reciclarmos. O segundo motivo é que o setor de tecnologia vem em um crescimento impressionante, e seguirá assim nos próximos anos.

Mas, não dá para negar que, depois de muito tempo, as gigantes de tecnologia enfrentam a ressaca do pós-pandemia, e dão sinais de que a crise chega também para quem parecia ocupar uma posição inabalável. Quando um setor que tradicionalmente tem milhares de vagas a serem preenchidas, bons cargos e com ótimos salários começa a demitir, é natural que isso cause turbulência.

Resumindo, uma confluência de fatores nos coloca a pensar no nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, seja para reposicionamento em consequência de uma demissão, seja pela opção de buscarmos novos caminhos. Nunca podemos parar de aprender.

Uma pesquisa da consultoria PwC apontou que 77% dos trabalhadores em todo o mundo estão dispostos a adquirir novas habilidades ou se reciclar completamente, enquanto 74% percebem no treinamento uma questão de responsabilidade pessoal.

Neste aspecto, é preciso estar atento para o perfil de profissional que o mercado busca. Pesquisa do Fórum Econômico Mundial mostra que há 15 habilidades para um profissional se destacar, e nelas estão incluídas a aprendizagem ativa; criatividade e iniciativa; inteligência emocional; tolerância ao estresse e flexibilidade, entre outras. As habilidades técnicas são importantíssimas, mas são as human skills que farão os indivíduos avançarem. É sobre saber gerir, liderar, aprender constantemente, ser resiliente.

Você sabe ler o mercado e identificar cenários de crise e de oportunidades? Você é curioso? O segredo é estarmos sempre em movimento, nos capacitando, aprendendo a aprender coisas novas, nos desconstruindo. O ano começou. Já pensou no poder que é saber aquilo que ainda não se sabe? l