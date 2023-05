Investimento-anjo é ‘pé no chão’ para aportes em tempos de crise

A racionalidade substituiu o excesso de entusiasmo nos investimentos em startups. Uma mentalidade adequada a um novo momento, que se distancia da temporada de recordes que marcaram o ano de 2021. É natural um reequilíbrio de expectativas após uma grande euforia. E saudável! Voltamos a colocar os pés no chão. Compreender os ciclos.

Já era esperado, portanto, que esse reajuste gerasse um impacto no ecossistema, mas a ideia de retração sempre nos coloca em estado de atenção. No venture capital, vimos os aportes em empresas brasileiras caírem à metade em 2022. Passamos de US$ 9,8 bilhões em 2021 para US$ 4,46 bilhões no ano passado, segundo levantamento do Distrito.

Sabemos que inflação e juros altos minam o apetite por risco. O venture capital mira no crescimento da startup e em uma promessa futura de retorno financeiro à altura do risco embutido em seus cheques robustos. Com as incertezas daqui e à sombra de uma recessão nos EUA, uma ótica de investimento mais simplista coloca as startups na lista dos ativos mais afetados.

O investimento-anjo, por outro lado, mostrou estabilidade em relação ao ano passado, principalmente por mirar outro tipo de capital que não apenas o financeiro: o smart capital. Investir conhecimento e experiência podendo, em troca, se conectar mais com o futuro a partir do chão de fábrica da inovação tem um grande peso.

Para este ano, a projeção é de crescimento da modalidade. Estima-se que 2023 encerre com os investimentos na casa dos R$ 85 milhões, 25% acima portanto. Os dados mostram ainda que, em média, cada investidor aporta R$ 25 mil, considerando o mínimo de R$ 5 mil e máximo de R$ 100 mil. Quando tomamos o conjunto das redes de investidores-anjo, a média dos aportes fica entre R$ 400 mil e R$ 800 mil, sendo R$ 100 mil o mínimo e R$ 1,5 milhão o máximo.

Agritechs, companhias de impacto socioambiental, construtechs, SaaS, edtechs, fintechs, lawtechs, varejo e e-commerce de modelos diversos estão entre os segmentos que atraíram mais investimentos.

Nesta “era” da racionalidade, terão sucesso em levantar dinheiro as startups que se mostrarem preparadas de verdade.

É preciso evitar erros como se basear apenas em uma ideia quando o investidor está interessado na capacidade de execução. O momento é de responder com provas à questão sobre como a empresa pretende alcançar os resultados prometidos. Mostrar que é capaz de equilibrar receita e custos no médio e longo prazo.

Consistência é a palavra de ordem.