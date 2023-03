Mulheres precisam de mais espaço no universo do empreendedorismo

Mais arriscado do que empreender é ficar parada sonhando com o que poderia ter acontecido. Atitude foi o que me fez conquistar a minha primeira sociedade em uma empresa, quando eu ainda trabalhava com a minha mãe. Eu era muito nova, e ela foi uma importante referência de força feminina para mim, assim como tantas outras mulheres incríveis que passaram pelo meu caminho.

E hoje vejo como precisamos de exemplos de mulheres que venceram para que outras se sintam encorajadas a seguir. Penso isso aqui, revirando algumas memórias e sentimentos, enquanto escrevo esse texto para vocês em pleno 8 de março, quando se celebra o Dia Internacional da Mulher.

Sim, os números ainda evidenciam as lacunas de gênero que existem no mundo. Dados de instituições como Liga Ventures, Distrito, Sebrae e CB Insights comprovam isso.

Quando eu iniciei minha trajetória como investidora-anjo, o número de mulheres investidoras era zero – ou praticamente zero. Hoje esse índice está entre 7% e 12%.

Apenas 15,7% das startups brasileiras são lideradas por mulheres. 58,8% das empreendedoras brasileiras não tiveram acesso a investimento inicial para começar a empreender. Cerca de 14,3% das posições em Conselho de empresas no Brasil são ocupadas por mulheres — em 2020 esse percentual era de 11,5%, segundo a consultoria Spencer Stuart. As mulheres fundadoras de startups recebem menos de 3% de todos os investimentos em capital de risco do mundo.

O que fazemos com isso? Lutamos. Eu sempre brinco que o mundo não vai parar para nos fazer carinho.

Mas, você não precisa fazer isso sozinha. Super heroínas não precisam existir. Aprenda a dizer não e a pedir ajuda. Sempre entendi que uma das minhas missões é ajudar mais mulheres a evoluírem e crescerem nas suas carreiras e nos seus negócios. Inspirar por meio do exemplo, apoiar na construção da autoconfiança, oferecer conhecimento e as ferramentas para que mais empreendedoras possam construir as suas empresas.

Índice de mulheres investidoras-anjo está entre 7% e 12% Foto: Gi Meira/RME /Divulgação

Se mulheres e homens participassem igualmente, como empreendedores, o Produto Mundial Bruto (PMB) global poderia aumentar em até 6% – impulsionando a economia global em US$2,5 a US$5 trilhões. Os dados são do Boston Consulting Group (BCG). Companhias que contam com diversidade e inclusão em sua equipe são 11 vezes mais inovadoras, e seus colaboradores são 6 vezes mais criativos do que os dos concorrentes, aponta o relatório Getting to Equal 2019: Creating a Culture That Drives Innovation.

Como não olhar para dados como esse e entender que mudanças precisam acontecer?

Uma cultura voltada para a pluralidade de ideias, de gênero, de raça e de visões de mundo é um ambiente fértil para formar pessoas criativas, inovadoras e mais resilientes. E são esses talentos que ajudarão a construir empresas modernas, robustas e longevas – reduzindo a chance de se tornarem negócios obsoletos.

Quanto mais o seu negócio refletir a base de clientes, mais sucesso terá. O empreendedorismo estimula a prosperidade global. Gera transformação, emprego e renda. Muda vidas. Essa é uma ferramenta que deve ser de todos.