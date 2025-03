Opinião | O carnaval acabou e é hora de decidir se você vai liderar seu mercado

No mercado, não há espaço para quem fica esperando. Enquanto muitos ainda ajustam suas estratégias, os concorrentes estão tomando decisões que podem definir o jogo pelos próximos anos. E uma dessas decisões pode ser crescer via fusões e aquisições (M&A).

Seja em tecnologia, delivery, fintechs ou varejo, o recado do mercado é claro: quem não escala, perde espaço. No Brasil, foram registradas 1.582 operações de fusões e aquisições em 2024, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. Isso significa que mais empresas estão entendendo que no empreendedorismo não existe meio-termo: ou você expande, ou alguém cresce no seu lugar.

Mas o que seu negócio tem a ver com fusões e aquisições?