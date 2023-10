ChatGPT ganha atualização e agora vai ler e resumir documentos

Os assinantes do ChatGPT se depararam com novidades ao acessar os novos recursos beta da ferramenta. A atualização mais recente da plataforma da OpenAI inclui a capacidade de fazer upload de arquivos em vários formatos, como PDF, para que o programa leia e resuma o material.

Entre as mudanças também está a capacidade do ChatGPT de trabalhar sem a delimitação do contexto específico em que o usuário está pesquisando, ou seja, é possível usar a plataforma sem ser necessário indicar os modos de navegação.

Quanto a leitura de arquivos, para que o serviço esteja disponível é necessário permitir o upload do material. Para isso, é preciso habilitar a “análise avançada de dados” dentro da seção “recursos Beta”. De acordo com usuários, após subir o material na plataforma ele fica disponível para ser trabalhado de diferentes formas.

Entre as opções elencadas está a capacidade do chatbot em responder perguntas ou gerar visualizações de dados com base em comandos. Além do PDF, arquivos de outros formatos também podem ser analisados. Uma mensagem automática da plataforma afirma que o upload de “PDFs, arquivos de dados ou qualquer documento que você busca analisar” pode ser realizado.

A função só pode ser acessada por usuários Plus do ChatGPT. O valor da assinatura é de US$ 20 mensais, cerca de R$ 100,8 mensais pela cotação do dólar nesta segunda-feira, de R$ 5,04. O plano Plus permite que os usuários acessem o ChatGPT mesmo com alta demanda, obtenham respostas mais rápidas, além de receberem acesso prioritário para novos recursos e atualizações.

O novo recurso concorre com uma ferramenta disponível desde março deste ano de forma gratuita: o ChatPDF. A plataforma usa a mesma tecnologia do ChatGPT para oferecer os serviços elencados pela nova atualização OpenAI.