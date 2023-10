Todos teremos IAs como colegas de trabalho no futuro; leia análise

A evolução das tecnologias baseadas em inteligências artificiais generativas segue impressionante. Recentemente, a OpenAI anunciou que o ChatGPT passaria a entender imagens, podendo analisar fotos e responder conforme o contexto. Outra novidade surpreendente é que o ChatGPT agora não está mais restrito a dados anteriores a setembro de 2021, uma de suas principais limitações até aqui. Com isso, a IA passa a identificar quando é necessário realizar uma pesquisa na internet sobre o tópico pesquisado, trazendo dados recentes e atualizados.

Em um vídeo de demonstração, por exemplo, a OpenAI mostra o ChatGPT recebendo a imagem de uma bicicleta e seu manual de instruções e, então, explicando ao usuário como realizar uma manutenção.

Meta, Amazon e Microsoft também fizeram anúncios recentes de novidades impactantes com a tecnologia. A Meta anunciou IAs com diferentes personalidades com as quais os usuários poderão interagir via WhatsApp ou Messenger, do Facebook, de forma mais personalizada, podendo até mesmo ajudar em tarefas de saúde mental, como terapia cognitivo-comportamental.

Já a Amazon anunciou um investimento de U$ 4 bilhões na startup de desenvolvimento de IA Anthropic, que desenvolveu um modelo de linguagem ampla (LLM, na sigla em inglês) chamado Claude, concorrente ao ChatGPT — e que, agora, vai contar com o poder de processamento em nuvem da gigante norte-americana para aprimorar seus modelos. A Amazon anunciou, ainda, novidades na Alexa, sua famosa assistente de voz, que passará a ser mais inteligente e manterá conversas mais completas e fluidas com os usuários, usando modelos de IA generativa.

Não podemos esquecer da Microsoft, que lançou o Windows Copilot, a IA do sistema operacional, já disponível em sua versão beta. Além disso, anunciou a chegada do Copilot nos aplicativos do pacote Office. A promessa é que planilhas, apresentações e documentos poderão ser feitos até 90% mais rapidamente com a IA assumindo parte do trabalho.

Enquanto isso, a cada dia surge uma nova startup que utiliza as tecnologias da OpenAI e de outros provedores de IA para aplicações novas.

Vi uma startup que usava reconhecimento de imagem para ler os resultados de testes de análise de água de piscina, a partir de uma foto, dando ao usuário instruções sobre quais produtos devem ser usados para limpá-la. Vi também uma outra que usa reconhecimento de voz para automatizar o atendimento em portarias de prédios, reduzindo custos e aumentando a segurança ao substituir porteiros por sistemas de IA, capazes de ligar sozinhos para o dono do apartamento e avisar da chegada de uma encomenda ou visita.

No meu caso pessoal, o ChatGPT já tem uma aba aberta permanentemente no navegador. Utilizo-o para resumir e traduzir textos, escrever e-mails, descobrir fórmulas no Excel, melhorar códigos de programação. E sim, confesso que ele foi usado neste artigo. Também faço uso de IAs de geração de imagem como Midjourney e Firefly para ilustrar meus textos e postagens nas minhas mídias sociais.

Uma coisa é certa: a IA veio para ficar e promete uma transformação em nossas vidas quase tão revolucionária quanto foi a própria internet. À medida que a tecnologia avança, cada vez mais passaremos a usar IAs como assistentes pessoais nas mais diversas tarefas do nosso dia a dia. E, no futuro breve, todos teremos IAs como colegas de trabalho. Não se trata mais de ter medo da tecnologia substituir empregos, mas de aprender a utilizá-la para tornar-se mais produtivo e relevante nesse admirável mundo novo.