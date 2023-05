Comercial de cerveja feito por IA viraliza com cenas de destruição; assista

A produtora britânica Private Island, que já produziu peças publicitárias para marcas como Nike e Adobe, divulgou no fim de abril um comercial de cerveja gerado por inteligência artificial. O vídeo mostra um churrasco, em que pessoas com expressões deformadas seguram embalagens também deformadas de cerveja - e, em meio a conversas e risadas, o cenário é tomado por colunas de fogo.

Em comercial de cerveja gerado por IA, churrasco se transforma em cenário de destruição. Foto: Reprodução de Vídeo/Instagram/@privateislandtv

O público se assustou com as cenas e brincou nos comentários do vídeo. “É um trailer de filme de terror?”, perguntou um usuário. “Se você estiver bêbado, esse comercial parece completamente normal”, comentou outro. “Churrasco do apocalipse” e “isso parece um pesadelo” foram outros comentários em resposta à peça, chamada de Synthetic Summer.

“Nenhuma pessoa real aparece neste vídeo”, diz a legenda da postagem. “Você não pode lutar contra o futuro - mas provavelmente pode bebê-lo”. Assista ao vídeo abaixo: