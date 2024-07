A geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) tornou-se inesperadamente o principal propulsor das economias de música analógica e de livros impressos, que crescem rapidamente nos EUA e no Reino Unido. Embora a compra de toca-discos e CD players, discos de vinil, CDs e livros impressos possa ser um ato de nostalgia ou um hábito antigo para a geração X e as anteriores, para os jovens da atualidade, isso é um ato de afirmação de identidade, inovação e um ponto de diferenciação. É também um ato de desafio diante do mundo digital sem forma e um pedido de descanso do enorme ruído perpetuado pelo ciclo de redes sociais de 24 horas por dia, 7 dias por semana.

“O que realmente me atraiu foi a capa do álbum. As cores e o contraste do rosto dele contra um fundo rosa realmente me chamaram a atenção. Eu adorei”, diz Charlie, 13, entusiasmado com Igor, de Tyler, the Creator, que ele ouviu repetidamente no Spotify por duas semanas antes de recebê-lo como seu primeiro disco de vinil em seu aniversário. Agora ele é o orgulhoso proprietário de seis LPs e 10 CDs, todos muito preciosos para ele.

Geração Z está deixando o mundo digital para curtir bens analógicos Foto: Pedro Lima/Estadão

Fatima, 17, adora moda, mercados vintage e compras beneficentes. Ela e suas amigas, todas estudantes adolescentes, são frequentadoras assíduas da biblioteca, preferindo estudar lá e se conectar umas com as outras na vida real em vez de no Snapchat. Antes de dormir, Fatima costuma ler um exemplar das revistas Vogue, i-D ou Dazed. “Gosto de ler um exemplar impresso. As cópias digitais tiram a essência da leitura de uma revista. Além disso, é bom fugir do mundo online. Acho isso relaxante.”

Música para ser tocada

O setor de discos de vinil teve uma ressurreição impulsionada em grande parte pela geração Z. Entre 2006 e 2022, as vendas de discos nos EUA cresceram de US$ 14,2 milhões para US$ 1,2 bilhão. No Reino Unido, as vendas anuais de LPs de vinil atingiram 4,3 milhões em 2019, um aumento de mais de 2.000% em relação a 2007. O ano de 2023 foi o 16º ano de crescimento consecutivo do setor, com as vendas atingindo um novo recorde de 6,5 milhões, considerado por especialistas como sendo alimentado por jovens de 16 a 24 anos, e não por homens de meia-idade, como anteriormente. Em 2023, a gigante global do entretenimento Live Nation relatou seu maior ano até o momento em termos de comparecimento a shows e vendas de ingressos. Valorizando experiências musicais imersivas, a geração Z está na vanguarda do recente crescimento acentuado. Uma pesquisa realizada em 2022 no Reino Unido constatou que os jovens de 17 a 18 anos tinham quase duas vezes mais probabilidade do que as faixas etárias mais velhas de participar de um evento de música ao vivo no último mês, enquanto os jovens de 19 a 24 anos tinham duas vezes mais probabilidade de participar de até 10 eventos em clubes no último ano.

As vendas de CDs também tiveram um crescimento de uma década nos EUA. Cada vez mais atraídos por tudo o que pode ser tocado, os fãs de música da geração Z adotaram a coleção de CDs como hobby. Exibir CDs de forma criativa tornou-se uma forma de autoexpressão. Eles também são 33% mais propensos a comprar roupas de artistas do que a população geral dos EUA. De acordo com Sandy, 15, que é apaixonado por fotografia, esportes, música e decoração de seu quarto, o mundo digital sente falta da estética das capas dos álbuns e de seus detalhes mais finos. Ele viu pela primeira vez como uma vitrola poderia dar personalidade a um quarto em um vídeo do TikTok, então decidiu comprar uma para o Natal. Agora, seu toca-discos, juntamente com os cinco vinis que possui, são um recurso de decoração de quarto proeminente, diferenciando sua identidade da de seus amigos e familiares. Ele também acha que ouvir vinil é mais especial e tranquilo do que usar fones de ouvido, que, segundo ele, o desconecta das pessoas ao seu redor.

Peso no bolso

O alto custo dos LPs significa que os jovens conhecedores de música só compram quando a capa tem tanto apelo quanto a música. “O preço do álbum do Arctic Monkeys que comprei tornou-se mais justificável porque eu adorava a música e achava a capa do álbum legal”, reflete Sandy. Essas compras valiosas são submetidas a uma seleção rigorosa porque a oferta de música digital ainda precisa ser paga.

A mãe de Charlie, Lucy, atesta que sua conta bancária está sentindo a ascensão da economia analógica. Ela explica como teve de investir em hardware (um CD player, um toca-discos e um par de alto-falantes) e, ao mesmo tempo, continuar a financiar música digital, streaming de conteúdo e jogos. “Você acaba pagando duas vezes. Uma vez para manter o ecossistema digital e uma segunda vez para satisfazer a geração jovem e seu interesse na propriedade física e na tecnologia analógica pitoresca.”

Tanto Fatima quanto Charlie dizem que passam menos tempo online agora do que durante a pandemia, em parte devido ao fato de estarem livres do confinamento, mas também devido à expansão de suas paixões no mundo físico e à crescente maturidade e compreensão das desvantagens das mídias sociais. Uma pesquisa recente da Survation com 2.000 jovens de 13 a 18 anos revelou que mais de um terço dos adolescentes do Reino Unido acha que a mídia social deveria ser proibida para menores de 16 anos. Um quarto acha que os smartphones deveriam ser totalmente proibidos para essa faixa etária.

Alguns adolescentes, como Fatima, estão optando ativamente por usar um pouco menos os telefones e as mídias sociais, estando mais no mundo físico, estudando em bibliotecas ou lendo revistas ou livros físicos.

Um relatório de 2023 constatou que a geração Z e a geração do milênio formam o maior grupo de usuários de bibliotecas nos EUA, com 54% das pessoas entre 13 e 40 anos tendo visitado bibliotecas no último ano. Mesmo entre aqueles que não se identificam como leitores, mais da metade esteve em sua biblioteca local no último ano. As vendas de livros impressos estão em um nível recorde no século 21 nos EUA e no Reino Unido. 669 milhões de livros físicos foram vendidos no Reino Unido em 2023, o maior nível geral registrado. Leitores de 14 a 25 anos constituem um grupo de consumidores de ficção proeminente, auxiliados por comunidades de amantes de livros como #BookTok no TikTok. De acordo com uma pesquisa da Nielsen, 80% dessa faixa etária preferem ler um livro físico, contra apenas 30% de uma versão eletrônica. 788,7 milhões de livros impressos foram vendidos nos EUA em 2022, tornando esse ano o segundo mais alto deste século (atrás de 2021) em vendas. A ficção para jovens adultos foi a categoria de crescimento mais rápido, com um aumento de 47% nas vendas em cinco anos.

Ainda não se sabe se a atração dos adolescentes e jovens adultos pelo mundo analógico da música, dos livros e das experiências da vida real é uma tendência duradoura ou passageira. Entretanto, a necessidade de encontrar conexões calmas e mais profundas no mundo físico e expressões tangíveis da identidade de cada um certamente veio para ficar.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Distribuído por The New York Times Licensing Group