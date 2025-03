A tristeza de amar cachorros fofinhos nas redes sociais

Norbert era praticamente um bichinho de pelúcia que ganhou vida. O cachorro de terapia, um vira-lata de pouco mais de um quilo e famoso na internet, espalhava alegria simplesmente por existir.

Julie Steines começou a postar fotos de Norbert no Instagram há mais de uma década: imagens dele como voluntário em hospitais infantis, casas de repouso e escolas; fantasiado de mago ou rena, usando um gorro ou uma gravata. Sua pequena língua rosa ficava pendurada para fora da boca na maior parte do tempo.

Norbert, um cão de terapia registrado, conquistou milhões de seguidores nas redes sociais Foto: Julie Steines/NYT

Logo, era possível comprar bichos de pelúcia com sua imagem, com os lucros destinados à caridade. Sua missão como cão de terapia, segundo seu site, era simples: "espalhar sorrisos, inspirar bondade e trazer conforto para quem precisa". Acontece que eu, assim como muitos dos seus quase um milhão de seguidores apenas no Instagram, estava entre os que precisavam desse conforto. Sempre que me sentia triste, procurava sua página para uma dose de felicidade. E quando ele aparecia aleatoriamente no meu feed, uma onda de endorfina inundava meu cérebro.

Quando Norbert morreu no mês passado, aos quase 16 anos, dezenas de milhares de comentários e homenagens foram postados. “Minha família está de coração partido”, escreveu Steines como parte de um longo anúncio.

O conteúdo sobre pets continua sendo um dos últimos refúgios de alegria nas redes sociais. Norbert e muitos outros cães queridos da internet — todos, claro, completamente alheios à sua fama online, ou à própria existência da internet — se destacam em um cenário digital que se torna cada vez mais hostil. À medida que brigas mesquinhas e robôs bizarros dominam os espaços virtuais, percebo que sigo mais cachorros e menos pessoas.

O Instagram completa 15 anos neste ano, assim como o meu cachorro mais velho. Quando foi lançado, a plataforma, com seu foco em fotos e vídeos, elevou o conteúdo sobre pets a um novo patamar, maior do que qualquer serviço anterior. Logo, o Instagram foi tomado por contas dedicadas exclusivamente a cães — perfis em que eles não eram meros coadjuvantes, mas sim as estrelas, com seus donos servindo apenas como figurantes. Muitas dessas contas até ganharam o selo de verificação, como acontece com celebridades e políticos.

Há algo único e humilhante em formar uma relação parasocial com um animal que você nunca conheceu — e sentir o luto por ele. Agora que muitos de nós estamos nas redes sociais há mais de uma década, tornou-se impossível não nos prepararmos para o inevitável. E quando esses animais “atravessam a ponte do arco-íris”, como se diz, me vejo tentando entender minha tristeza, enquanto as famílias por trás desses pets surgem no primeiro plano com seu próprio luto, geralmente expresso em legendas comoventes.

Quando Henry, o cachorro do Colorado, morreu repentinamente em 2022, deixando seu melhor amigo, o gato Baloo, devastado, eu fiquei inconsolável. A página deles, com 2,3 milhões de seguidores, era uma celebração de aventuras cinematográficas: Henry e Baloo se aconchegando em uma barraca nas Montanhas Rochosas ou flutuando em um barco ao pôr do sol. Com a morte de Henry, Baloo parou de comer e ficou sem rumo. Mas então acompanhei uma história de superação se desenrolar: sua família encontrou Pan, um novo companheiro canino tão aventureiro quanto Henry, que acabou criando um laço profundo com Baloo — suavizando a dor, mas sem substituir Henry, cuja memória continua viva na página.

Quando Kabosu, o Shiba Inu que deu origem ao meme Doge, morreu no ano passado, aos 18 anos, o The New York Times publicou um obituário oficial. Quando Bodhi, um Shiba Inu conhecido como Menswear Dog, que chegou a modelar para a Coach, faleceu no ano passado aos 15 anos, ele também foi tema de um artigo.

Essa inclinação em homenagear tais perdas de maneira mais formal pode ser atribuída, em parte, à novidade da fama na internet. Mas também reflete um papel cada vez mais significativo dos cães em nossas vidas. A maioria dos donos considera seus pets como membros da família, e alguns buscam formas de aprimorar a comunicação entre espécies. Políticas que permitem que trabalhadores tirem licença para cuidar de um animal doente ou para viver seu luto também estão ganhando força.

Assim como acontece com páginas de pessoas notáveis que faleceram, os perfis de pets costumam continuar ativos — mas sempre com um asterisco.

