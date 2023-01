Agendar e-mails é uma ‘mão na roda’ na rotina de trabalho; aprenda

A troca de mensagens e e-mails é algo presente na correria do dia-a-dia e, alguns dos mensageiros mais conhecidos e utilizados, oferecem um recurso que permite o agendamento de recados para qualquer dia, evitando os transtornos de mensagens atrasadas.

Aplicativos como Gmail, Outlook e Apple Mail permitem que os usuários agendem e-mails e os apps de mensagem de aparelhos Android também têm ferramenta do tipo.

A seguir, aprenda a agendar seus recados em diferentes aplicativos.

Gmail

Escreva uma mensagem e adicione os destinatários como você faria normalmente.

No Gmail pela web, não clique no botão azul Enviar . Em vez disso, clique no lado direito do botão azul. Selecione Programar envio .

. Em vez disso, clique no lado direito do botão azul. Selecione . Ou, no aplicativo Gmail, olhe à direita do ícone de avião de papel que envia a mensagem e clique nos três pontos. Selecione Programar envio .

. Escolha o dia e o horário que você quer que a mensagem seja enviada. O Google vai te dar três opções, ou selecione Escolher data e hora para você mesmo escolher do calendário.

Outlook

Escreva uma mensagem.

Ao lado direito do botão Enviar , clique na seta virada para baixo.

, clique na seta virada para baixo. Escolha Agendar enviar e-mail .

. Selecione uma data de envio e hora das opções apresentadas à você, ou clique em Tempo personalizado para você mesmo escolher do calendário.

Ou outra opção de uma versão diferente do Outlook

No menu de Opções no topo do seu e-mail → Atrasar envio → Não enviar antes de → Escolha dia e horário de preferência do calendário. Clique em Fechar .

→ → Escolha dia e horário de preferência do calendário. Clique em . Clique em Enviar.

Opções de envio agendado ainda não estão disponíveis no aplicativo do Outlook para smartphones Android. Está disponível apenas para algumas pessoas que usam o aplicativo do Outlook para iPhone e iPad.

Apple Mail para iPhone

Escreva uma mensagem.

Segure o ícone no canto superior direito que se parece com uma seta virada para baixo.

Escolha uma das opções de envio ou selecione “Enviar mais tarde” para escolher um dia e horário do calendário.

Clique em “Salvar”.

Slack

Digite a sua mensagem.

Em um computador, à direita do ícone na parte inferior direita da tela, que se parece com um avião de papel, clique na seta virada para baixo.

Ou, no aplicativo, aperte e segure o ícone do avião de papel.

Quando você ver Agendar mensagem, escolha uma das opções ou Personalizar tempo para você mesmo selecionar.

Microsoft Teams

Escreva a sua mensagem.

Clique com o botão direito do mouse em cima do botão Enviar e selecione o dia e horário que você quer que a sua mensagem seja enviada.

Aplicativo ‘Mensagens’ do Google

(Esse é o que você provavelmente usa para enviar mensagens no seu celular Android.)

Escreva a sua mensagem.

Aperte e segure o botão de envio, que se parece com um avião de papel.

Você vai ver a janela de Programar envio surgir na tela.

surgir na tela. Escolha uma das opções de data ou clique em Escolher data e hora para você mesmo escolher do calendário.

para você mesmo escolher do calendário. Clique em Salvar se você ver essa opção. Clique no ícone de avião de papel para confirmar o agendamento da mensagem.

Telegram

Ao abrir o aplicativo, vá no perfil ou no grupo que quer agendar uma mensagem.

Escreva a sua mensagem.

Aperte e segure o ícone de avião de papel que envia a mensagem.

Clique em Agendar mensagem e selecione o dia e horário de preferência para que a mensagem seja enviada.

Observações: Há várias versões de alguns softwares e apps - ahem, Outlook - em que essas instruções podem não ser compatíveis com o que você vê. E, em alguns casos, incluindo algumas versões do Apple Mail e Outlook, a sua mensagem pode não ser enviada como você instruiu se você sair do aplicativo ou se o seu celular ou computador não estiver conectado à internet na data e horário agendadas para a mensagem. /COM INFORMAÇÕES DO WASHINGTON POST