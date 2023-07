Agora é possível postar ‘textão’ no TikTok; veja como funciona nova ferramenta

Depois do “Twitter do Instagram”, o Threads, agora é a vez do Tiktok lançar uma ferramenta focada na publicação de conteúdo em texto. Após se consolidar como uma plataforma de vídeos curtos, a rede social chinesa anuncia nesta segunda, 24, a inclusão de uma funcionalidade que permitirá aos usuários publicarem conteúdos escritos.

O lançamento ocorre em um momento de crises sucessivas no Twitter, após sua aquisição por Elon Musk, e também durante o boom do lançamento do Threads, do grupo Meta, que também comanda WhatsApp, Facebook e Instagram.

Com nova atualização, TikTok vai permitir que usuários publiquem 'textão' na rede social de vídeos curtos Foto: Dado Ruvic/Reuters

Diferentemente da nova marca da Meta, a ferramenta do TikTok estará disponível na própria rede social. Com a atualização, além das legendas e comentários, os usuários da rede social chinesa poderão criar conteúdos com espaço dedicado aos textos. A plataforma não divulgou se haverá limite de caracteres em cada publicação.

“Dessa maneira, o aplicativo amplia os limites da criação de conteúdo para todos no TikTok, dando à criatividade escrita, já vista nos comentários, legendas e vídeos, um novo espaço dedicado para brilhar”, afirmou a companhia, em nota.

Além do cenário de competição com os rivais Twitter e Threads, a atualização da plataforma com a nova ferramenta de texto “oficializa” um recurso que os usuários já utilizam, mesmo que sem a opção nativa na plataforma. Isso porque para publicar letras de músicas, poemas, ou trechos de livros, os usuários do Tiktok criavam os conteúdos utilizando “prints” dos textos que queria compartilhar com os seguidores em carrosséis de imagens, outra funcionalidade adicionada há alguns meses pela chinesa.

“Os criadores já possuem uma série de formatos à disposição para produzirem conteúdo – desde vídeos ao vivo a fotos ou via duetos. O texto é a mais recente novidade às opções de criação e que oferecerá aos criadores mais uma forma de expressão e tornará o desenvolvimento e produção de conteúdo ainda mais fácil”, informou.

Como vai funcionar?

Para criar uma publicação com a nova ferramenta os usuários do Tiktok devem acessar o botão de “câmera” no centro do aplicativo e escolher entre os três formatos de conteúdo disponíveis: foto, vídeo e texto.

Ao optar pelo texto, os criadores de conteúdo serão direcionados a uma página de edição da publicação, com opções de tipografia, tamanho, cor, enquadramento entre outras funcionalidades, como adição de hashtags, stickers, emogi, música, ou localização.