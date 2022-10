Agora é possível saber pelo Google Maps o valor de pedágios nas estradas

O Google Maps, serviço de mapas do Google, passará a fornecer mais detalhes em rotas traçadas pelo aplicativo, além das tradicionais informações sobre tempo de viagem e condição do trânsito. A partir da nova atualização, anunciada na sexta, 14, será fornecida uma estimativa ao usuário sobre ele desembolsará em pedágios em rotas sugeridas.

A nova versão trará também as condições de estradas, a vigência de rodízio de veículos no trajeto e até a temperatura no local de destino.

Além de poder ver os preços de pedágio, a nova caixa para escolha de rotas oferece a opção de evitar rodovias, pedágios, balsas e de escolher o dia do rodízio no qual o carro tem restrições de locomoção. Uma “linha do tempo” também é mostrada, informando as condições de trânsito e se há surpresas, como acidentes e obras, no trajeto.

“Essa novidade acompanha uma série de atualizações que estamos fazendo no Maps para, cada vez mais, ajudar as pessoas a terem informações acessíveis e confiáveis na nossa plataforma”, escreveu Wilson Rodrigues, gerente de parcerias do Google para a América Latina no blog da companhia.

Erro por centavos

Além dos tradicionais avisos de obras e obstruções por acidentes, o aplicativo fornece também rotas alternativas para evitar passagem em pedágios quando for possível. Em um teste realizado pela reportagem na tarde desta segunda, 17, o app informava o custo de R$48,15 para uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

Segundo a CCR RioSP, que administra a Via Dutra, a soma de todas as tarifas cobradas nas praças de pedágio entre as duas maiores cidades do país era de R$50. O Maps, de fato, ofereceu uma rota alternativa sem a cobrança por quase duas horas a mais (5h53 pelos pedágios, 7h41 evitando) e informou sobre o rodízio na capital paulista.