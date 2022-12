Agora o Twitter mostra quantas vezes um tuíte foi visualizado

O Twitter passou a exibir o número de vezes que um tuíte foi visualizado - o recurso chegou oficialmente para iOS e Android, mas também já pode ser encontrado na versão web do serviço.

O novo recurso aparece junto com os tradicionais botões de comentar, retuítar e curtir. Há, porém, algumas restrições: tuítes antigos e mensagens postadas na ferramenta Roda, aquela voltada para amigos próximos, não exibirão o número de visualizações.

Quando anunciou o recurso no começo do mês, Elon Musk, dono do Twitter, explicou que a mudança colocaria posts com texto e foto no mesmo patamar do conteúdo postado em vídeo, que já exibia o número de visualizações.

Desde então, o bilionário vem repetindo que a plataforma está “viva” - o principal argumento dele é que as pessoas comentam e curtem menos as mensagens do que de fato usam a plataforma. Por trás disso, está o desejo do empresário de mostrar a anunciantes que o Twitter tem uma grande e ativa base de usuários apesar de todas as controvérsias que cercam a nova gestão.

Tweets are read ~100 times more than they are liked — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2022

Depois que Musk comprou o Twitter, aumentou o temor de anunciantes que o relaxamento na moderação de conteúdo pudesse aumentar conteúdo extremista na plataforma, algo do qual as marcas tentam fugir.

A medida, porém, contraria uma tendência vista nos últimos anos nas redes sociais. Instagram e Facebook já experimentaram com a possibilidade de permitir usuários a esconderem curtidas em posts. Além disso, o YouTube passou a esconder o número de dislikes em vídeos. O principal motivo, segundo essas plataformas, era ajudar preservar a saúde mental dos usuários.