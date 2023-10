AI Pin: o que é o dispositivo que chamou atenção na Semana de Moda de Paris

Durante a última Semana de Moda de Paris, um item que chamou a atenção, mas não era uma peça de roupa. No desfile da marca Coperni, modelos foram vistas usando o AI Pin, um assistente digital inteligente que se prende na roupa por meio de um ímã e pode ser usado em qualquer parte do vestuário. O dispositivo, projetado pela empresa Humane, ainda não foi oficialmente lançado, mas gerou muita curiosidade.

Novo assistente inteligente de roupa, AI Pin, chama atenção durante desfile Foto: Humane/Reprodução

O AI Pin é um dispositivo autônomo e é projetado com inteligência artificial (IA), como se fosse uma Alexa de vestir. Com seu formato compacto, o equipamento foi pensado para se integrar com facilidade no dia a dia dos usuários, e não precisa ser emparelhado com um smartphone ou outro dispositivo e utiliza diversos sensores que permitem uma interatividade natural.

Tendo como prioridade a privacidade, o AI Pin não possui uma palavra-chave para despertar, como a Alexa, da Amazon e a Siri, da Apple, uma vez que não está sempre à escuta. Além disso, o dispositivo possui reconhecimento ocular alimentada por IA.

Durante uma conferência dada por Imran Chaudhri, um dos fundadores da Humane, no início deste ano, foram mostradas outras duas funcionalidades do equipamento. A primeira foi a tradução em tempo real do inglês para francês - para isso, é necessário manter o botão do equipamento pressionado. A segunda foi a projeção de mensagens para a palma da mão, assim como um alerta de chamada telefônica.

A empresa vem mostrando o dispositivo há algum tempo, mas não compartilhou detalhes sobre como o assistente de IA deve funcionar. O lançamento está previsto para o dia 9 de novembro. A Humane foi fundada por dois antigos designers da Apple que foram responsáveis pela criação de eletrônicos como iPod, iPad, Apple Watch e iPhone, além dos sistemas operacionais da marca, iOS e macOS.

Em parceria com a marca francesa Coperni, o objeto fez a sua primeira aparição no “bolso” de supermodels como Naomi Campbell. Os fundadores e designers da marca francesa, Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, ficaram conhecidos durante a semana da moda pelas suas acrobacias tecnológicas, como: fazer um vestido ao vivo no desfile com tecido em spray e soltar cães robôs na passarela.