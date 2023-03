Alucinação, parâmetro e singularidade: veja um pequeno dicionário de inteligência artificial

A chegada do ChatGPT, em 30 de novembro de 2022, fez o universo da inteligência artificial (IA) furar a bolha de pesquisadores e entusiastas. Apesar da empolgação, a popularização do assunto introduziu no cotidiano das pessoas um vocabulário bastante específico - às vezes bastante difícil de compreender nos primeiros contatos.

Para quem ainda está perdido, não é hora de se desesperar - nem de desistir. Conheça abaixo um pequeno dicionário das IAs, que apresenta o significado de uma série de expressões usadas para tratar o assunto.

Alucinação

Fenômeno que ocorre quando uma IA que gera texto trata como se fosse verdade respostas que não correspondem à realidade. A resposta inventada pode ser uma argumentação sobre um fato incorreto ou até mesmo supostas demonstrações de afeto e intimidade - neste caso, sistemas do tipo não têm sentimentos, mas demonstram parecer ter.

Bard

Robô de inteligência artificial criado pelo Google de proposta similar a do ChatGPT. Ainda em testes, o Bard promete ser capaz de responder perguntas complexas dos usuários com informações em tempo real.

Bing

Ferramenta buscadora da Microsoft, concorrente do Google. O Bing, agora, é equipado com o ChatGPT para fornecer respostas mais certeiras.

DALL-E 2

É um modelo de inteligência artificial capaz de gerar, a partir de comandos escritos, qualquer tipo de imagem. Criado pela OpenAI, startup por trás do ChatGPT, ele inspirou modelos concorrentes como Midjourney e Stable Diffusion.

Inteligência artificial generativa

Sistema capaz de criar conteúdos originais, como imagens e textos.

Inteligência artificial geral

É um sistema de IA altamente complexo e capaz de resolver problemas em diferentes áreas, como se fosse um ser humano. Sistemas do tipo ainda não existem - até aqui todos os sistemas de IA são considerados “narrow AI” (ou sistemas de IA limitados), que são especializados em tarefas específicas.

GPT-3/GPT-4

São os dois modelos mais atuais da inteligência artificial GPT (”Generative Pre-Trained Transformer”, em tradução livre “Transformador pré-treinado generativo”), especialista na geração de textos, e que é acoplado ao ChatGPT. Eles foram desenvolvidos pela OpenAI.

LaMDA

É um mecanismo de inteligência artificial que simula uma conversa realista e humana com seus usuários - na prática, ele é similar ao ChatGPT. A sigla significa “Language Model for Dialogue Applications” ou “Modelo de Linguagem para Aplicações de Diálogos”, em tradução livre. Ele foi desenvolvido pelo Google e levou um engenheiro da empresa a acreditar que a IA estava viva. Sua tecnologia alimenta o Bard.

Modelos amplos de linguagem (LLM)

Algoritmos de inteligência artificial que reconhecem, sintetizam e geram linguagem humana a partir de grandes volumes de dados baseados em texto. São exemplos de LLM o GPT-4 (OpenAI), o Bert (Google) e o T5 (HuggingFace).

OpenAI

Empresa de pesquisa em inteligência artificial fundada em 2015 por Elon Musk (que já não faz mais parte da companhia) e Sam Altman (atual CEO). Criadora do ChatGPT, do DALL-E 2 e do GPT.

Parâmetros

São as relações que um modelo de IA faz entre os dados de um LLM para que faça previsões corretas. Eles são ajustáveis durante o treinamento do modelo e influenciam diretamente a precisão das previsões. Por exemplo: para gerar texto, o ChatGPT carrega 175 bilhões de parâmetros.

Processamento de linguagem natural (NLP)

Subárea da inteligência artificial que busca fazer com que as máquinas entendam, interpretem e gerem linguagem natural de forma similar aos seres humanos. Isso é feito com o uso de algoritmos e técnicas de processamento de linguagem.

Rede Neural

Tipo de tecnologia de IA que imita o funcionamento do cérebro humano, capaz de aprender com exemplos. É usada para reconhecer padrões e prever resultados em diversas áreas, como reconhecimento de fala e de imagem e tradução de idiomas.

Singularidade

Ideia futurista de que a tecnologia de IA pode se tornar tão avançada que seria capaz de se autoaperfeiçoar e desenvolver uma inteligência superior à humana de forma autônoma. Na ficção científica, a ideia de singularidade costuma ser apresentada de maneira distópica, como no filme “O Exterminador do Futuro”.

Transformer

Técnica de inteligência artificial desenvolvida por engenheiros do Google em 2017 que ajuda a entender textos e palavras de uma forma mais “inteligente”, focando nas partes mais importantes. É usado para tarefas como tradução de idiomas, análise de sentimentos, e outros tipos de processamento de linguagem. É a tecnologia por trás de grandes LLM, como o GPT e o Bert.

Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani