Android 13: veja 10 novidades do sistema do Google

Durante o Mobile World Congress, evento de telefonia móvel que aconteceu nesta semana na Espanha, o Google anunciou o lançamento de 10 novidades para o Android 13. Os novos recursos são voltados para segurança e proteção de dados, atualizações nos aplicativos e melhorias na conectividade e acessibilidade.

No entanto, apenas quatro dos dez recursos já estão disponíveis. Os restantes chegarão aos usuários gradualmente, mas ainda sem previsão de data. As ferramentas já lançadas são: Cancelamento de ruído no Google Meet, novas combinações de Emoji Kitchen, zoom de página no Google Chrome e anotação à mão livre em PDF no Google Drive.

A seguir, confira os 10 novos lançamentos do Google para aparelhos Android.

Cancelamento de ruído no Google Meet

Para melhorar a qualidade das chamadas no Google Meet, a ferramenta de cancelamento de ruído foi lançada. Essa novidade identifica ruídos de fundo e os abafa enquanto o usuário fala para melhorar o entendimento dos demais na chamada e permitir ligações em lugares movimentados.

Combinações de Emoji Kitchen

Aos amantes de emoji, a ferramenta Emoji Kitchen permite a criação do seu próprio emoji. Com o recurso, é possível criar combinações malucas e variadas entre emojis diferentes. Antes dessa atualização, já era possível combinar dois emojis, mas, a diferença, agora, é que o app oferece mais opções de combinações.

Zoom no Google Chrome

Agora, a nova ferramenta do Google Chrome permite que os usuários aumentem a página em até 300% sem perder o layout, assim, apenas as palavras, fotos e vídeos aumentarão. É possível também definir uma porcentagem de zoom padrão que ficará salvo sempre que o Chrome for aberto.

Anotação à mão livre em PDF

Essa novidade possibilita que os usuários do Google Drive façam anotações à mão livre em arquivos PDF, como desenhos e riscos. Além de poder usar o próprio dedo para rabiscar os documentos, o usuário também pode destacar partes do PDF que servirão como um marca-páginas.

Proteção do usuário

Para melhorar a privacidade e proteção dos usuários de Android, o Google realizou atualizações no seu app Play Protect. A plataforma, além de verificar seus aplicativos para identificar vírus, também envia atualizações de segurança mensais e envia avisos como, por exemplo, em caso de terremotos e alertas em relação à covid-19.

Conexão mais rápida

Com o recurso Fast Pair (em português, Pareamento rápido), o aparelho Chromebook consegue se conectar a um fone de ouvido Bluetooth de maneira automática depois que a primeira conexão foi estabelecida.

Melhorias na edição de fotos

Além de novos efeitos e estilos de colagem, o Google Fotos traz aos usuários a Magic Eraser (em português, Borracha Mágica) que é o destaque da atualização. O recurso permite apagar e remover objetos ou pessoas no fundo de uma foto.

Anotações no smartwatch

Essa novidade permite a criação de notas no smartwatch do Google e, para facilitar ainda mais as anotações, o aparelho oferece dois atalhos para acessar as notas.

Otimização da página de notas

Para deixar o layout da página das anotações dos aparelhos Android mais personalizado, essa atualização permite que o usuário fixe notas, veja lembretes, escolha as cores e imagens da página de entrada e marque listas de tarefas.

Animações no Google Wallet

Aos que gostam de personalizar seus aplicativos, o Google Wallet permite animar o ícone de pagamento sempre que uma compra é realizada. É possível escolher dentre várias opções de animações de bichinhos.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani