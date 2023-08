Apagão no Brasil: Como economizar a bateria do celular em momentos de falta de energia

Uma falha no sistema elétrico nacional provocou um apagão na manhã desta terça-feira, 15, que afetou todos os Estados do Norte e Nordeste e também parte do Sudeste e do Sul, segundo informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Como não é possível saber quando a energia será retomada em todas as cidades, preservar a bateria do celular é fundamental para garantir a comunicação com parentes, amigos e colegas de trabalho. Veja abaixo dicas que podem ajudar a superar o momento de crise.

Ative o modo de baixo consumo de energia

No iPhone, vá para Configurações, Bateria e ative a chave verde de Modo de baixo consumo de energia. No Android, você pode deslizar para baixo a partir da parte superior da tela para ver suas notificações e deslizar para baixo mais uma vez para encontrar um atalho para o modo de economia de bateria do telefone.

Evite atividades que consomem muita bateria

Não use o telefone como um ponto de acesso Wi-Fi, não assista a vídeos em streaming e limite o uso de aplicativos. Feche os aplicativos que usam sua localização e desative as notificações desnecessárias. Se estiver em um local seguro, desative o GPS para aumentar ainda mais a duração da bateria. Se possível, prefira usar redes Wi-Fi à conexões móveis, como 4G e 5G.

Ative modo avião

Se não precisar entrar em contato imediato com ninguém, considere a possibilidade de ativar o modo avião para economizar o máximo de energia. A menos que esteja planejando deixar o telefone desligado por um longo período de tempo, é melhor não desligá-lo completamente.

Desative a atualização de aplicativos em segundo plano

No iPhone, vá para Configurações, Geral e Atualização de aplicativos em segundo plano. Se você tiver um telefone Android, procure em suas configurações um recurso chamado Economia de dados e ative-o. Ele impedirá que todos os aplicativos, exceto os que você selecionou, enviem ou recebam dados em segundo plano.

Evite chamadas telefônicas e de vídeo

Envie mensagens de texto sempre que possível. Vale evitar também enviar e escutar mensagens de áudio no WhatsApp.

Diminua o brilho da tela

Isso pode exigir a desativação do recurso de brilho automático do telefone, mas compensa. Com menos brilho no painel a bateria dura mais. /COM WASHINGTON POST