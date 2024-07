iPhone: Apenas duas versões do iOS resistem a software que viola celulares; saiba como atualizar

A Cellebrite, empresa que vende uma plataforma capaz de desbloquear celulares e acessar mensagens diretamente de celulares, não consegue violar smartphones bloqueados da Apple que possuem iOS 17.4 ou versões mais recente do sistema operacional. Isso é o que informam documentos revelados pelo site 404 Media.

Intitulados “Cellebrite iOS Support Matrix” e “Cellebrite Android Support Matrix”, os PDFs foram enviados por uma fonte anônima ao veículo. De acordo com o site, os documentos teriam sido obtidos a partir de um cliente da Cellebrite. Prints desses papéis haviam sido publicados em maio, mas não receberam muita atenção.

iPhones podem ser invadidos por plataforma da Cellebrite Foto: Guilherme Guerra/Estadão

PUBLICIDADE Assim, segundo os documentos, todos os iPhones bloqueados que usam iOS 17.4 ou mais recente estão com o status “em pesquisa”, ou seja, não conseguem necessariamente ser abertos pelas ferramentas da Cellebrite, que envolvem software e hardware. Os smartphones que suportam a versão 17.4 ou mais nova são aqueles lançados a partir do iPhone Xs, iPhone Xs Max ou iPhone XR, que foram colocados à venda no ano de 2018. Assim, o iPhone 12 e 13, por exemplo, podem estar imunes à Cellebrite, se atualizados.

Oficialmente, contudo, de acordo com a companhia, para os modelos XR e 11, o sistema seria funcional – isto é, seria possível ganhar acesso a esses celulares. A partir do iPhone 12, porém, a Cellebrite afirma que o suporte virá em breve, diz o site 404 Media.

A grande maioria dos iPhones já está atualizada com a versão iOS 17. De acordo com a Apple, 77% de todos os seus smartphones já contam com esse sistema operacional, informa o site 404 Media. Contudo, não haveria dados sobre quantas pessoas possuem a versão iOS 17.4.

Como atualizar o iPhone

Atualizar o iPhone é bastante simples. Basta clicar no aplicativo de Ajustes, selecionar Geral, clicar em Atualização de Software e, se houver uma atualização disponível, optar por Instalar agora.

A Cellebrite fornece seus serviços para entidades públicas e privadas, mas costuma ser utilizada em investigações policiais. Em alguns países, no entanto, há temores de que ele também possa ser usado por criminosos para acessar aparelhos roubados.