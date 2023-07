Aplicativo do ChatGPT vai chegar em breve também para Android

A OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, anunciou uma versão para Android do seu famoso chatbot turbinado por inteligência artificial (IA). Anunciado na sexta-feira, 21, o app ainda não está disponível para ser baixado de maneira imediata.

Na Google Play Store, é possível apenas realizar um pré-registro na para que o aplicativo seja baixado automaticamente assim que estiver disponível no País. A empresa não revelou datas para a disponibilidade do download.

Em maio deste ano, a Open AI já havia anunciado o lançamento do ChatGPT para iOS, sistema operacional do iPhone. Para os aparelhos da empresa americana, já é possível realizar o download e utilizar o aplicativo.

Mascote da logo do sistema operacional Android Foto: Dado Ruvic/Reuters

A versão para iOS funciona de maneira parecida com a versão do chatbot disponível na web desde novembro de 2022, mas conta com novos recursos. O principal deles é o Whisper, que permite que o usuário utilize o aplicativo para transcrição de áudios.

A novidade divulgada pela OpenAI na sexta-feira ocorre após a Meta, dona do Facebook e do Instagram, lançar o Llama 2, uma IA de código aberto que permite a criação de chatbots inteligentes. O modo aberto do Llama 2 ajudaria na identificação de eventuais riscos trazidos pela inteligência artificial.

Essa é uma das respostas às crescentes desconfianças de órgãos oficiais em relação ao uso de inteligência artificial. O Parlamento Europeu, por exemplo, anunciou a criação de um marco regulatório para a tecnologia em junho deste ano.