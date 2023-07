Até a astrologia está usando IA no lugar de estrelas para prever o futuro; entenda

THE NEW YORK TIMES - A máquina estava ao lado do balcão de uma delicatessen, sobrepondo-se a caixas de papelão empilhadas perto da entrada da loja Iconic Magazines no bairro de North of Little Italy, em Nova York. Ela parecia com uma máquina de lavar e secar mas em pé, com botões pretos, fileiras de luzes piscantes e medidores etiquetados com corpos celestes - “sol”, “lua” e os oito planetas - na frente de sua fachada branca.

“Parece algo da NASA,” disse Tim Wiedmann, um estudante alemão de 27 anos que visitou a loja em uma noite de quarta-feira em junho.

Enquanto Wiedmann estava em frente à máquina, sua tela frontal o direcionou para “perguntar às estrelas”. Usando um botão, ele percorreu cerca de 100 perguntas. Entre elas: Como posso melhorar no meu trabalho? Devo deixar Nova York, EUA? Devo iniciar um culto?

Clientes utilizam nova máquina desenvolvida pela Co-Star para receber leituras de astrologia personalizadas Foto: Amir Hamja/The New York Times

Após escolher uma pergunta, Wiedmann inseriu sua data, hora e local de nascimento. A tela exibiu uma mensagem que dizia, em parte: “Todas as respostas são baseadas em cálculos astrológicos”. A máquina, usando uma câmera embutida, tirou uma foto dele. Momentos depois, cuspiu um pedaço de papel contendo seu retrato granulado e uma resposta à sua pergunta.

“É como se alguém estivesse lá dentro,” disse Wiedmann, que foi um dos muitos que vieram usar a máquina naquela noite. Por vezes, filas começaram a se formar na loja enquanto as pessoas esperavam pela sua vez. Muitos visitantes disseram que ouviram falar da máquina no TikTok, incluindo dois estudantes de 19 anos.

“Perguntei quais são meus sinais de alerta (em relacionamentos)”, disse um dos estudantes sobre a questão que escolheu, antes do outro estudante ler em voz alta a resposta impressa pela máquina.

Ela disse: “Suas bandeiras vermelhas incluem uma tendência a estabelecer altas expectativas e ter medo de conflitos. A posição de seu Júpiter e Saturno sugere uma necessidade de perfeccionismo e um medo de rejeição. Ao evitar conflitos, você pode limitar seu potencial de crescimento e conexões significativas. Lembre-se, o conflito é uma parte inerente da intimidade. Pratique com compaixão e abandone expectativas irreais.”

Pessoas formam fila na entrada da Iconic Magazines para usar a máquina de IA da Co-Star Foto: Amir Hamja/The New York Times

Como a maioria das pessoas que usou a máquina naquela noite, nem ele nem ela sabiam inicialmente que suas respostas eram geradas usando inteligência artificial (IA), incluindo o ChatGPT e o GPT-3.

A máquina foi desenvolvida pela Co-Star, uma empresa de tecnologia que tem um aplicativo de astrologia badalado que usa IA para gerar leituras. Ela estará na Iconic Magazines durante a maior parte do verão e, em seguida, será transferida para Los Angeles, EUA, no final deste ano.

Astrólogos há séculos referem-se ao movimento e às posições dos planetas e outros corpos celestes para informar leituras e horóscopos. A Co-Star segue métodos similares, mas suas leituras diárias são preparadas por uma IA que extrai texto de um banco de dados escrito para o aplicativo por uma equipe de astrólogos e poetas.

A máquina, que era gratuita para usar, foi criada para promover o novo serviço no aplicativo da Co-Star, o The Void, que passa a custar cerca de US$1. O serviço funciona de maneira semelhante ao “oráculo”: os usuários podem fazer perguntas abertas que normalmente não são tratadas nas leituras astrológicas do aplicativo e recebem respostas geradas pela IA usando o banco de dados de texto preparado da Co-Star.

Os clientes recebem suas leituras pelo aplicativo da Co-Star após usarem a máquina de IA Foto: Amir Hamja/The New York Times

Banu Guler, fundadora da Co-Star, nomeou uma série de inspirações estéticas para a máquina, incluindo computadores da era soviética, dispositivos usados pela NASA, cabines fotográficas e máquinas de venda e de lavar roupa. Ela também foi influenciada pelas máquinas de previsão do futuro Zoltar, que eram atrações comuns em calçadões e fliperamas, disse ela.

“A melhor parte é que você recebe a sua pequena leitura,” disse Guler sobre as máquinas Zoltar. “E então você coloca sua leitura na geladeira, ou no seu livro, ou no seu diário, ou ela simplesmente fica no fundo da sua bolsa por meses, se você for como eu.”

“Mesmo que você saiba que é lixo, é lixo especial”, ela acrescentou, com um sorriso sarcástico.

Antes de iniciar a Co-Star em 2017, Guler trabalhou com tecnologia para empresas de arte e moda. Ela disse que, na época, usava IA para prever como certos fatores, como o tempo na data de um leilão, poderiam influenciar o preço de venda de uma obra de arte. Mais tarde, ela usou o que aprendeu sobre IA para desenvolver a Co-Star.

“Era como: Como isso pode se encaixar na astrologia?” ela disse.

Nova máquina da Co-Star utiliza inteligência artificial para responder perguntas com base no horóscopo Foto: Amir Hamja/The New York Times

“A astrologia não é uma ciência perfeita, mas também não existe ciência perfeita, o que não estou dizendo de uma maneira anti-ciência”, acrescentou Guler. “Não acredito que qualquer outra coisa seja perfeita, porque os seres humanos são imperfeitos. E isso é legal. Tipo, genuinamente, é lindo.”

Vijender Sharma, astrólogo indiano, especializado em astrologia védica, disse que já usou softwares para preparar leituras. Ele disse que, como a astrologia é informada pela ciência, contanto que a IA fosse treinada com o conhecimento adequado, ele não via nenhum problema em usar a tecnologia.

Susan Miller, uma astróloga de Nova York que escreve horóscopos há décadas, estava mais cética. “A IA é excitante para coisas como dividir átomos”, disse ela, acrescentando que não confiaria em tal tecnologia em uma prática que frequentemente lida com emoções humanas. “As máquinas cometem erros”, disse Miller. “E a pessoa que recebe a resposta pode andar com essa informação errada na cabeça para sempre.”

Após verificar a máquina da Co-Star na loja de revistas, Nisarga Kadam que trabalha em tecnologia financeira em Nova York, também estava cética em relação às suas respostas geradas por IA.

“São um monte de palavras treinadas juntas”, disse Kadam. “Não é pessoal.”

Anna Jonska diretora de vídeo em Nova York, sentiu o oposto. Jonska disse que não é a maior fã de astrologia e que o uso de IA pela máquina a fez confiar ainda mais nela.

“Eu estaria mais inclinada a acreditar que uma velha senhora se inclinando sobre uma bola de cristal está mentindo para mim do que um computador”, disse ela. /TRADUZIDO POR ALICE LABATE