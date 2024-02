Bandidos usam bloqueadores de Wi-Fi para desativar câmeras de segurança em roubos nos EUA

De acordo com informações do site de notícias Tom’s Hardware, a polícia suspeita que pelo menos nove invasões foram realizadas com o uso desses bloqueadores de sinais, também conhecidos como “jammers”. As investigações apontam para a atuação de um grupo organizado, dadas as semelhanças entre os casos, que incluem a identificação de residências em áreas abastadas, a observação da rotina dos moradores e a execução dos crimes quando as casas estão vazias.

Durante os assaltos, os criminosos ativam os bloqueadores de Wi-Fi para neutralizar não apenas as câmeras de segurança, mas também outros sistemas de monitoramento que se comunicam por meio de redes sem fio, assim dificultando a notificação imediata das invasões tanto para os moradores quanto para as autoridades.