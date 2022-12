BeReal lança retrospectiva 2022 do app; veja como fazer a sua

Mesmo há poucos dias de acabar o ano, ainda dá tempo de publicar uma última recapitulação de momentos nas redes sociais. O BeReal liberou a retrospectiva 2022 do aplicativo para os usuários, que reúne todas as fotos tiradas ao longo do ano em um vídeo curto. A novidade, lançada no último dia 16, está disponível na nova atualização do app para dispositivos Android e iOS (iPhone) e pode ser compartilhada em outras plataformas.

Ao contrário de outros apps, porém, o vídeo tem um aspecto mais “caseiro”. O conteúdo é quase um trabalho sob encomenda: a publicação não fica pronta de imediato e é preciso fazer uma solicitação no app para recebê-lo. Depois, o usuário entra em uma fila de espera virtual e a plataforma envia uma notificação assim que a retrospectiva fica pronta.

Confira a seguir o passo a passo para criar a sua própria retrospectiva BeReal 2022.

Atualizar o aplicativo

Para ter acesso à retrospectiva do BeReal, é necessário ter a versão mais recente do aplicativo, que pode ser adquirida atualizando o app na sua loja de aplicativos, como a App Store, em aparelhos Apple, e o Google Play, em aparelhos Android.

Ao pesquisar “BeReal” na barra de pesquisas da loja de apps, é só clicar em “Atualizar” e aguardar até que a atualização esteja concluída.

Iniciar o aplicativo

Depois de atualizado, abra o app e clique no ícone do seu perfil que fica na parte superior direita da tela. Nesta nova aba, basta clicar em “Ver todas as minhas Memórias” e selecionar o ícone de computador que fica na parte inferior da tela.

A opção “Gerar minha recapitulação de vídeos 2022″ irá aparecer e, ao selecioná-la, você entrará automaticamente em uma fila de espera virtual para aguardar o seu vídeo de retrospectiva ficar pronto.

Esse processo pode demorar um pouco, mas o próprio BeReal vai enviar uma notificação avisando quando o vídeo ficar pronto.