Bill Gates: ‘Se estivesse começando hoje, investiria em IA’

Gates reconhece que sua hipotética startup de IA provavelmente não teria o mesmo sucesso da Microsoft, fundada por ele em 1976. Naquela época, a crença no potencial do software era algo raro, e a empresa soube aproveitar essa oportunidade para dominar um mercado nascente. Hoje, a crença no potencial da IA é generalizada, o que torna a diferenciação um desafio ainda maior.

“Eu tive sorte que minha crença em software me tornou único”, diz Gates. “Apenas acreditar em IA, isso não é muito único. Então eu teria que desenvolver uma visão única de como você projeta sistemas de IA - algo que outras pessoas não entenderam.”