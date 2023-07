Bill Gates: veja as recomendações de livros, séries e músicas do fundador da Microsoft

Anualmente, o bilionário Bill Gates recomenda livros para serem lidos nas férias de verão no hemisfério Norte. Neste ano, ele foi além: recomendar aos seus seguidores uma lista de leitura, ele decidiu também incluir séries e canções favoritas.

No total, são 37 obras: 2 livros, 1 série e 34 músicas que um dos maiores nomes da tecnologia considera essenciais nesta fase de curtição na parte de cima do mundo. Veja abaixo os títulos escolhidos.

Livros

Amanhã, Amanhã e Amanhã, de Gabrielle Zevin. Sobre a obra, Gates fala em seu site: “Este romance fantástico conta a história de dois amigos que se conectaram por Super Mario Bros. Na faculdade, começaram a fazer seus próprios jogos juntos. Eu realmente me identifiquei com a história - na verdade, ela me lembrou muito meu relacionamento com Paul Allen e nosso trabalho juntos na Microsoft. Amanhã foi um dos maiores livros do ano passado e é fácil perceber o porquê. Zevin é uma ótima escritora que faz você se importar profundamente com seus personagens.”

Editora: Rocco Digital

Idioma: Português

Páginas: 531

Preço: R$ 45,00

Sobre Nascido na escuridão , de Howard French, Gates diz: “Aprendi muito com este livro ponderado e bem pesquisado. French, um jornalista de ascendência africana, desafia os relatos ocidentais padrão da história do continente. Estava longe de ser apátrida e primitiva quando os europeus chegaram. Na realidade, explica ele, vários reinos africanos estabeleceram cidades-estados que rivalizavam com as da Europa em termos de organização política, poder militar, comércio, arte e exploração. Digo isso como um elogio quando digo que Born in Blacknessme deixou com vontade de saber mais.”

Editora: Liveright Publishing Corporation

Idioma: Ingês

Páginas: 464

Preço: R$174,94

Bill Gates fez recomendações de livros, série e músicas Foto: Justin Tallis/Reuters

Série

Disponível na Netflix, Borgen é a escolha para séries do bilionário. Sobre ela, Gates diz: “Assisti às quatro temporadas desse drama político dinamarquês. Nomeado para o palácio em Copenhague, onde o governo dinamarquês está baseado, segue a primeira primeira-ministra (fictícia) do país enquanto ela navega em um cenário político complexo. Sou fascinado por como as coalizões políticas se unem e permanecem juntas, e adorei ver a PM, Birgitte Nyborg, entender tudo. Ela é uma líder talentosa e com princípios que também é falível e às vezes equivocada. Borgené divertido acima de tudo, mas também aprendi muito assistindo.”

Onde Assistir: Netflix

País: Dinamarca

Episódios: 38

Gênero: Drama

Ano: 2010

Música

No foninho de Bill Gates, a trilha sonora para curtir o sol com os amigos é uma viagem louca no tempo. Vai desde Louis Armstrong, passando por Jimi Hendrix e Beatles, até chegarmos em Maroon 5 e Adele. Alguns nomes, porém, surpreendem, como a banda Vampire Weekend e o cantor Enrique Iglesias. Confira