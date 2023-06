Black Mirror: temporada mostra pouca tecnologia futurista; veja o que é novidade

Atenção: este texto contém ‘spoilers’

A série Black Mirror, que ganhou nova temporada na semana passada, costuma deixar seu público com “medo do notebook” após cada episódio. Não apenas a série imagina novas tecnologias, como também costuma retratar o impacto negativo delas no comportamento humano e na sociedade.

A sexta temporada, porém, parece querer se descolar da aura de futuro distópicos e passou a olhar para o passado - e como situações tecnológicas de outros tempos nos trouxeram para o atual estágio da nossa sociedade. Como resultado, a temporada ficou marcada por mostrar pouca tecnologia futurista. Nada menos futurista que exibir produções com Windows XP, iPod Nano e fitas VHS.

Isso não significa que a série não explorou gadgets e temas que já não tenham passado pelo noticiário tecnológico recentemente. Veja abaixo o que a temporada exibe e como isso se compara aos avanços no mundo real.

Computador quântico

O primeiro episódio da nova temporada, “Joan is awful”, é o que mais imagina avanços tecnológicos. Um deles é um computador quântico capaz com capacidade de processamento misteriosa para criar conteúdos realistas em tempo real.

Apesar de máquinas quânticas já existirem, elas estão longe de terem qualquer tipo de aplicação no mundo - muito menos gerar conteúdo para uma plataforma de streaming. Especialistas acreditam que equipamentos desse tipo não terão utilidade para a sociedade antes do fim da atual década.

'Joan is awful' é um dos episódios da nova temporada de Black Mirror Foto: Black Mirror/Reprodução

Por trás disso, está a complexidade no funcionamento desses equipamentos. Na computação clássica, usada por PCs e smartphones atuais, toda e qualquer informação é armazenada ou processada na forma de bits – que podem ser representados por 0 ou 1. Mas, na quântica, os chamados qubits, ou bits quânticos, podem assumir inúmeros estados entre 0 e 1, num fenômeno chamado superposição.

Porém, os qubits são bastante instáveis e permanecem no estado de superposição por pouquíssimo tempo, o que inviabiliza os cálculos necessários na solução de grandes problemas. Empresas como Google, IBM, Microsoft e Amazon estão investindo para tentar solucionar os erros dos qubits.

Na semana passada, a IBM divulgou um estudo na revista Nature, no qual mostra uma técnica de correção de erros que acaba por inserir mais erros no sistema e, a partir de cálculos complexos, consegue prever o funcionamento da máquina sem esses erros. Em fevereiro, o Google, na mesma publicação, mostrou uma técnica que reduz em 4% erros em sistemas.

São avanços importantes - porém, todos estão muito longe de virar um motor de conteúdo.

Conteúdo gerado por inteligência artificial

O computador quântico do episódio acima é apenas o hardware. Todo o conteúdo gerado opera com poderosos algoritmos de inteligência artificial (IA) para gerar séries em tempo real. Neste ponto, Black Mirror se posiciona muito próximo do presente. Algoritmos de IA já são usados para gerar conteúdo realista dentro e fora da indústria do cinema - os deep fakes já viraram até tema de novela da TV Globo.

Na atual era de IA, existem algoritmos que geram imagem, como o DALL-E 2 e o Midjourney, texto, como o ChatGPT, áudio e vídeo. Amarrar tudo isso em produções realistas não parece ser uma miragem no deserto, ainda que máquinas quânticas sejam.

Termos de uso bizarros

A história de “Joan is awful” só se desenrola porque a protagonista é vítima de termos de uso abusivos da plataforma fictícia de streaming “Streamberry”. Esse é um tópico imaginado em um mundo no qual leis de proteção de dados não existem. Foi por causa de cláusulas bizarras escondidas em letras miúdas que legislações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) surgiram no mundo.

Além de classificar dados em categorias, como pessoais e sensíveis, a LGPD também trata do tema de consentimento. Ou seja, usuários de quaisquer serviços precisam ser claramente informados sobre como seus dados serão processados e utilizados - isso significa acabar com as letras miúdas e exibir um contrato simples e direto sobre o assunto.

Na visão da LGPD, Joan jamais poderia estar amarrada a uma cláusula da página 53 dos termos de uso da Streamberry - muito menos em uma situação que expõe dados sensíveis, como a vida sexual. Ela teria direito a contestar judicialmente a plataforma, ainda que a sua advogada afirme ser impossível. Ainda que os EUA não tenham uma lei federal de proteção de dados, alguns Estados, como a Califórnia, têm leis sobre o assunto.

Transferência de consciência para máquinas

A velha obsessão de Black Mirror transferência de consciência voltou a aparecer. Depois de San Junipero (2016), Black Museum (2017) e Rachel, Jack And Ashley Too (2019), é a vez de Beyond the Sea, terceiro episódio da atual temporada, a voltar no tema.

'Beyond the sea' é um dos episódios que trata sobre transferência de consciência Foto: Black Mirror/Reprodução

Embora tenha um visual retro-futurista, essa é uma previsão quase impossível de ser concretizada. Os avanços para transferir o cérebro para o ambiente digital praticamente não existem, embora nomes como Elon Musk afirmem acreditar que isso seja possível. Por outro lado, cientistas da área, como o brasileiro Miguel Nicolelis, dizem ser impossível transferir o cérebro para computadores. Em Beyond the Sea, as consciências de astronautas viajam através do espaço e são disponibilizadas em robôs humanoides na Terra, que imitam o corpo do viajante espacial.

Em 2018, uma startup chamada Nectome fez barulho ao anunciar uma técnica de preservação cerebral (batizada de “vitrificação”), que almejava preparar o órgão para uma eventual digitalização. Detalhe: a técnica causa a morte de quem deseja preservar o cérebro - e mesmo assim tinha uma fila de interessados, que iriam pagar US$ 10 mil pelo serviço. Sam Altman, fundador da OpenAI, era uma dessas pessoas.

Desde então, a Nectome não divulgou mais avanços significativos e mais dúvidas surgiram sobre a possibilidade de digitalização cerebral.